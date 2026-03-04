Gặp 3 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ nhất cả nước

Trong 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, dưới 30 tuổi có 26 người (3,01%) tham gia ứng cử. Trong đó, ứng cử viên trẻ tuổi nhất là 23 tuổi với 3 người cùng sinh năm 2002.

Cụ thể, ứng viên ứng viên Hồ Thị Thúy Trang, quê quán TP.Huế, là Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng (xã A Lưới 3, TP.Huế), ứng cử tại TP.Huế.

Ứng viên Lo Thị Bảo Vy, quê quán Nghệ An, là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (P.Tân Mai, tỉnh Nghệ An), ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Ứng viên Hà Thị Ly, quê quán Thanh Hóa, là viên chức Nhà hát Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Mang tiếng nói thanh niên dân tộc thiểu số tới nghị trường

Trò chuyện với Báo Thanh Niên, chị Hồ Thị Thúy Trang chia sẻ bản thân suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

"Tôi sẽ làm điều mà "người trẻ nên làm": bước ra khỏi vùng an toàn, lắng nghe nhiều hơn và mạnh dạn cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ. Nếu được trao cơ hội, tôi không chỉ đại diện cho cá nhân mà sẽ mang theo tâm tư, khát vọng của thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số đến với nghị trường", chị Trang cho biết. Những câu chuyện giản dị, ước mong chính đáng của người dân là lý do để chị Trang có động lực tham gia ứng cử.

Chị Hồ Thị Thúy Trang mong là cầu nối trung thực giữa người dân và nghị trường ẢNH: NVCC

Chị chia sẻ: "Một cặp vợ chồng trẻ ở thôn Phú Thượng từng nói với tôi: "nếu nuôi heo không ổn định chắc tụi em phải đi làm xa". Nghe vậy tôi rất trăn trở. Ở quê mình, nhiều người không muốn rời đi nhưng vì thu nhập bấp bênh nên buộc phải chọn cách đó. Tôi nghĩ nếu chính sách hỗ trợ sát hơn, kết nối đầu ra tốt hơn, họ đã có thể ở lại.

Chính những câu chuyện rất đời thường như vậy khiến tôi muốn bước thêm một bước. Tôi muốn nói về mong muốn rất giản dị của bà con: có việc làm ổn định, có đường sá thuận tiện hơn, con em được học hành đầy đủ hơn. Phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình".

Chị Trang tin mình có thể là cầu nối trung thực giữa người dân và nghị trường. Để nông dân trẻ không rời bỏ quê hương, chị Trang cho rằng: "Phải giúp họ thấy làm nông nghiệp có tương lai. Muốn vậy cần hỗ trợ vốn thuận lợi hơn, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể và đặc biệt là đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Khi có thu nhập ổn định, người trẻ sẽ không dễ rời đi".

Là người con của dân tộc Pa Cô, nếu trúng cử, chị Trang cho biết sẽ ưu tiên kiến nghị vấn đề sinh kế bền vững cho nông dân và thanh niên miền núi. Vì khi kinh tế ổn định, mọi vấn đề khác sẽ dần được giải quyết.

Giáo dục, tri thức giúp thay đổi cuộc sống

Chị Lô Thị Bảo Vy, sinh năm 2002 là người đầu tiên của dân độc Ơ Đu - dân tộc chỉ có khoảng hơn 700 nhân khẩu tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chị tâm sự: "Chỉ có tri thức mới có thể giúp tôi đi xa hơn dãy núi trước nhà, để thay đổi cuộc sống của bản thân và thay đổi cuộc sống của đồng bào của mình". Với vai trò đại sứ nhân ái của chương trình "học cùng em", chị đã không ngừng vận động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.

Cô giáo Lô Thị Bảo Vy đặc biệt quan tâm tới triển khai các chính sách giáo dục vùng cao cho người dân ẢNH: NVCC

Trong chương trình hành động, chị Bảo Vy đặc biệt quan tâm đến việc triển khai hiệu quả các chính sách giáo dục vùng cao và mong muốn các quyết sách này phải sát với thực tiễn.

Chị hy vọng cử tri sẽ trao cơ hội để chị "mang tiếng nói của người con đồng bào Ơ Đu đến diễn đàn Quốc hội, để tôi được tham gia vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển hơn nữa về mọi mặt của cộng đồng các dân tộc thiểu số".

Sứ mệnh gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương

Sinh ra tại vùng quê nghèo Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong một gia đình thuần nông, chị Hà Thị Ly đã vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc.

Chị Hà Thị Ly mang trong mình ước muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương ẢNH: NVCC

Là nghệ sĩ trẻ học chuyên ngành thanh nhạc, trọng tâm trong chương trình hành động của chị là phát triển văn hóa nghệ thuật và gìn giữ bản sắc dân tộc. Chị quan niệm: "Văn hóa không thể mất đi được nhưng có thể bị lãng quên, phai nhạt. Điều quan trọng nhất là phải khơi dậy niềm tự hào và sự hiểu biết đặc biệt là trong thế hệ trẻ, đưa văn hóa đến với đời sống hiện đại bằng những hình thức sáng tạo gần gũi".

Trò chuyện với Báo Thanh Niên, chị Hà Thị Ly cam kết nếu trở thành đại biểu Quốc hội, chị sẽ tích cực xây dựng các chính sách hỗ trợ văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đề xuất phát triển du lịch gắn liền với văn hóa nghệ thuật địa phương. Chị mong muốn đưa những nét đẹp truyền thống của Phú Thọ như hát Xoan, hát Thường rang trở thành "nguồn lực nội sinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững".