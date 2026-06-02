Tạm giữ người mẹ kế sau vụ bé trai 11 tuổi ở Quảng Ninh tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
02/06/2026 17:22 GMT+7

Bước đầu, cơ quan công an xác định người mẹ kế đã tát, đánh bé trai 11 tuổi tại nhà ở P.Cao Xanh (Quảng Ninh), khiến nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong. Hiện người phụ nữ này đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Ngày 2.6, UBND P.Cao Xanh (Quảng Ninh) đã thông tin về vụ bé trai 11 tuổi tử vong trên địa bàn vào tối 29.5, nghi bị mẹ kế bạo hành.

Theo báo cáo của UBND P.Cao Xanh, khoảng 19 giờ 15 ngày 29.5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Vũ Văn Q. trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau quá trình cấp cứu, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, trên cơ thể bệnh nhi có một số vết bầm tím.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29.5, tại nơi ở của gia đình tại tổ 13, khu 2A, P.Cao Xanh, do bực tức về việc cháu Vũ Văn Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga (33 tuổi, mẹ kế cháu Q.) đã tát, đánh vào mặt và người cháu bé. Hậu quả, cháu Q. bị thương tích dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, theo quy định của bộ luật Hình sự. 

Theo UBND P.Cao Xanh, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Vũ Văn Q. từng sinh sống cùng người bác và theo học tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Sau đó, cháu được chuyển về sống cùng bố và mẹ kế tại P.Cao Xanh.

Liên tiếp 2 trẻ bị bạo hành dã man, Bộ Y tế vào TP.HCM chỉ đạo

Trước các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, Bộ Y tế làm việc với TP.HCM về công tác bảo vệ trẻ em, yêu cầu phát hiện sớm nguy cơ từ cơ sở, tránh để vụ việc chỉ được nhận diện khi hậu quả đã nặng nề.

