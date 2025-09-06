Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ bảo mẫu vụ bé gái 15 tháng tuổi có nhiều vết bầm tím

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
06/09/2025 10:29 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'cố ý gây thương tích' với một bé gái hơn 1 tuổi tại cơ sở mầm non mà người này làm việc.

Cụ thể, ngày 3.9, Công an P.Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận thông tin của chị Đinh Thạch Lan (25 tuổi, trú tại tổ dân phố Thành Công, P.Tiền Phong) về việc khi đón con là D.T.V (15 tháng tuổi) từ cơ sở mầm non thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím.

Tạm giữ bảo mẫu vụ bé gái 15 tháng tuổi có nhiều vết bầm tím- Ảnh 1.

Cháu D.T.V có nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày đầu tiên đến lớp

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Công an P.Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (35 tuổi, giáo viên Cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân, P.Tiền Phong).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ để điều tra đối với bà L.T.V.A về hành vi "cố ý gây thương tích" quy định tại điều 134 bộ luật Hình sự.

Trước đó, chị Lan chia sẻ trên mạng xã hội, ngày đầu tiên đi học cũng là "ngày ác mộng" với con và cả gia đình. Khi đón con chị không thể chấp nhận được khi nhìn con bị bầm tím hết mặt và mong cơ quan chức năng vào cuộc để ai sai phạm người đó phải chịu trách nhiệm.

Đến hôm nay, chị Lan cho biết, bé D.T.V đã ổn định hơn nhưng vẫn cảm giác sợ hãi. "Lâu nay xem bao nhiêu vụ trẻ bị bảo mẫu bạo hành trên truyền thông nhưng không nghĩ chuyện này sẽ rơi vào gia đình mình. Nếu không có tấm lòng yêu thương con trẻ thì xin đừng chọn nghề bảo mẫu", chị Lan chia sẻ.

Tin liên quan

Tiền Giang: Tạm giữ hình sự bảo mẫu hành hạ bé gái 2 tuổi

Tiền Giang: Tạm giữ hình sự bảo mẫu hành hạ bé gái 2 tuổi

Liên quan đoạn clip ghi lại một bé gái 2 tuổi bị bảo mẫu hành hạ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền.

Khám phá thêm chủ đề

bảo mẫu bầm tím cố ý gây tương tích Mầm non Bắc Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận