Tạm giữ bảo mẫu vụ bé gái 15 tháng tuổi có nhiều vết bầm tím

Cụ thể, ngày 3.9, Công an P.Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận thông tin của chị Đinh Thạch Lan (25 tuổi, trú tại tổ dân phố Thành Công, P.Tiền Phong) về việc khi đón con là D.T.V (15 tháng tuổi) từ cơ sở mầm non thì phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím.



Cháu D.T.V có nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày đầu tiên đến lớp ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Công an P.Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (35 tuổi, giáo viên Cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân, P.Tiền Phong).

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ để điều tra đối với bà L.T.V.A về hành vi "cố ý gây thương tích" quy định tại điều 134 bộ luật Hình sự.

Trước đó, chị Lan chia sẻ trên mạng xã hội, ngày đầu tiên đi học cũng là "ngày ác mộng" với con và cả gia đình. Khi đón con chị không thể chấp nhận được khi nhìn con bị bầm tím hết mặt và mong cơ quan chức năng vào cuộc để ai sai phạm người đó phải chịu trách nhiệm.

Đến hôm nay, chị Lan cho biết, bé D.T.V đã ổn định hơn nhưng vẫn cảm giác sợ hãi. "Lâu nay xem bao nhiêu vụ trẻ bị bảo mẫu bạo hành trên truyền thông nhưng không nghĩ chuyện này sẽ rơi vào gia đình mình. Nếu không có tấm lòng yêu thương con trẻ thì xin đừng chọn nghề bảo mẫu", chị Lan chia sẻ.