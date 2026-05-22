Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp mẹ kế xúi con riêng của chồng sát hại cha ruột

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (41 tuổi, ở phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường An Hải.

Công an thành phố Đà Nẵng đọc lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 26.2, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Bảo (19 tuổi, ở phường Sơn Trà) về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng mà nạn nhân là cha ruột của Bảo.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Bảo so với dấu vết tại hiện trường và diễn biến vụ việc nên tập trung đấu tranh, dựng lại toàn bộ vụ án.

Kết quả điều tra xác định, tối 23.2, Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với cha ruột là ông Nguyễn Chiến Thắng (42 tuổi) tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải). Được người thân can ngăn, Bảo bỏ đi. Nhưng đến khoảng 2 giờ ngày 24.2, Bảo quay lại, dùng dây vải siết cổ ông Thắng khi nạn nhân đang ngủ.

Lần này, do ông Thắng chống cự, tri hô nên Bảo bỏ chạy về khách sạn H.N trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Đến khoảng 4 giờ sáng 24.2, Bảo quay lại tiếp tục gây án, dùng hung khí tấn công cha ruột khiến nạn nhân tử vong.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định chính Nguyễn Thị Kim Sau là người đã chủ động bảo Nguyễn Quốc Huy (em trai Bảo) nhắn tin gọi Bảo quay lại gây án sau khi dùng dây vải siết cổ ông Thắng và bị tri hô, phải rời khỏi nhà. Chính bà Sau chuẩn bị sẵn một cây búa tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.

Trong suốt quá trình Bảo sát hại ông Thắng, bà Sau và Nguyễn Quốc Huy chứng kiến toàn bộ diễn biến mà không can ngăn. Thậm chí bà Sau còn liên tục xúi giục Bảo dùng hung khí đánh vào vùng đầu ông Thắng.

Sau khi Bảo gây án, bà Sau tiếp tục xúi giục Huy dùng bàn ủi đánh vào đầu ông Thắng. Sau đó, các hung thủ tìm cách xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo dính máu và thống nhất lời khai nhằm đối phó cơ quan công an.

Nguyễn Thị Kim Sau tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan điều tra, bà Sau khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột. Bà Sau còn hứa sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án và giao toàn bộ tài sản của ông Thắng cho 2 anh em Bảo, Huy để các bị can nhận tội thay, che giấu vai trò chủ mưu của mình.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các bị can có sự bàn bạc từ trước, liên tục khai báo quanh co, tìm cách xóa dấu vết và đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã từng bước làm rõ toàn bộ vai trò chủ mưu, xúi giục của Nguyễn Thị Kim Sau.