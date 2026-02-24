Nghi án con trai sát hại cha ruột rồi vứt búa và chày bên hông nhà

Chiều 24.2, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết lực lượng Công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Người thân tổ chức đám tang cho nạn nhân N.C.T ẢNH: N.H.X

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 24.2, người dân phát hiện ông N.C.T (42 tuổi, quê phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế ở phường An Hải. Nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể.

Nghi phạm được xác định là N.T.B (19 tuổi), con ruột của nạn nhân. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, B. đã rời khỏi nhà.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc chày và một chiếc búa nghi là hung khí, bị vứt bên hông nhà.

Lãnh đạo UBND phường An Hải cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

