Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghi án con trai sát hại cha ruột rồi vứt búa và chày bên hông nhà

Ngọc Hân
Ngọc Hân
24/02/2026 18:44 GMT+7

Người dân sống ở đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải, TP.Đà Nẵng) bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trong nhà với nhiều vết thương, nghi phạm là con trai.

Chiều 24.2, lãnh đạo UBND phường An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết lực lượng Công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Đà Nẵng: Con trai nghi sát hại cha ruột rồi vứt búa và chày bên hông nhà- Ảnh 1.

Người thân tổ chức đám tang cho nạn nhân N.C.T

ẢNH: N.H.X

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 24.2, người dân phát hiện ông N.C.T (42 tuổi, quê phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Kế ở phường An Hải. Nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể. 

Nghi phạm được xác định là N.T.B (19 tuổi), con ruột của nạn nhân. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, B. đã rời khỏi nhà. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc chày và một chiếc búa nghi là hung khí, bị vứt bên hông nhà. 

Lãnh đạo UBND phường An Hải cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. 

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Tin liên quan

Khởi tố 6 côn đồ về tội giết người ở phố đi bộ Bạch Đằng

Khởi tố 6 côn đồ về tội giết người ở phố đi bộ Bạch Đằng

Bị một nhóm côn đồ đuổi đánh, nhóm Dư, Thịnh… huy động đồng bọn đi tìm trả thù, nhưng đánh nhầm 2 người khác tại phố đi bộ Bạch Đằng, mặc cho nạn nhân kêu cứu, giải thích không liên quan vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Án mạng phường An Hải nghi án con giết cha đường Nguyễn Thiện Kế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận