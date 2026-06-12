Xót xa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở TP.HCM kèm giấy viết tay nhờ nuôi dưỡng

Theo Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM), khoảng 0 giờ 30 ngày 12.6, chị Hoàng Thị Thuận ở hẻm 22/3/1 đường Cây Da (khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp) nghe tiếng khóc, khi mở cửa thì phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được quấn khăn và để trong thùng giấy trước cửa nhà.

Sau đó, chị Thuận bế đứa bé vào trong nhà rồi cho uống sữa, cùng người dân xung quanh điện thoại báo cho Công an phường Tân Đông Hiệp đến ghi nhận sự việc.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, ngoài trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy còn có mảnh giấy viết tay với nội dung: "Vì hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được. Kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6.6.2026".

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tân Đông Hiệp cùng người dân đã đưa cháu bé đến Trung tâm y tế khu vực Dĩ An để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định và hiện được chăm sóc tại trung tâm y tế này.

Mảnh giấy viết tay để cùng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp Phòng Văn hóa xã hội phường hoàn tất các thủ tục, điều kiện tốt nhất cho bé.

Công an phường Tân Đông Hiệp thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nói trên, liên hệ ngay với Công an phường để làm thủ tục nhận lại con. Hoặc ai biết thông tin về người thân của bé hoặc biết về sự việc liên quan, vui lòng cung cấp cho Công an phường hoặc Phòng Văn hóa xã hội phường Tân Đông Hiệp để làm các thủ tục pháp lý, tìm người thân cho bé.