Đi tập thể dục, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh dưới kênh nước

Nguyễn Long
31/03/2026 15:04 GMT+7

Đi tập thể dục buổi sáng, nhiều người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh dưới kênh nước còn nguyên dây rốn, nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngày 31.3, lãnh đạo UBND xã Bình Giã (TP.HCM) cho biết đã giao Công an xã tìm thân nhân của thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện dưới kênh nước trên địa bàn xã.

Đi tập thể dục, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh dưới kênh nước - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều người dân tập thể dục buổi sáng thì phát hiện dưới kênh nước tưới tiêu có một trẻ sơ sinh (nam) đã tử vong.

Trên người trẻ sơ sinh không có quần áo, còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương đến tiếp nhận thi thể trẻ sơ sinh này để xác mình, tìm thân nhân.

Tại một diễn biến khác, ngày 31.3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho biết một trẻ sơ sinh được người dân phát hiện ở một cổng rào nhà dân thuộc xã Long Hải (TP.HCM) đang được chăm sóc tại bệnh viện. Hiện sức khỏe cháu bé khỏe mạnh.

Trước đó, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 30.3, ông N.Đ.T (56 tuổi, ở Long Hải) phát hiện trẻ sơ sinh là nam còn dây rốn, bên hông khu vườn nhà mình nên đưa đến Trạm y tế xã Long Hải.

Đi tập thể dục, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh dưới kênh nước - Ảnh 2.

Khu vực trẻ sơ sinh được người dân phát hiện ở xã Long Hải (TP.HCM)

ẢNH: CTV

Tại đây, các nhân viên y tế đã cắt dây rốn cho bé, cho thở ô xy và giữ ấm.

Trạm y tế xã Long Hải đã báo UBND xã và Công an xã Long Hải. Sau đó, trạm đã chuyển trẻ sơ sinh này đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa để chăm sóc, tiêm ngừa uốn ván, viêm gan B.

Bé 12 tuổi đang đi chơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trên sông Ba Vinh

Trong lúc đi chơi, một bé trai 12 tuổi ở xã Hưng Mỹ (Cà Mau) bất ngờ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
