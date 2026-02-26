Nổ bình nén khí ở xã Long Hải: 2 người bị thương, 1 người tử vong

Trưa 26.2, tại cơ sở chế biến hải sản ở xã Phước Hưng, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Long Hải (TP.HCM) xảy ra vụ nổ bình nén khí khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Người dân đứng bên ngoài hiện trường vụ nổ ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiều người dân sinh sống xung quanh cơ sở chế biến hải sản này cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 11 giờ 15, lúc có nhiều công nhân đang làm việc.

"Tiếng nổ rất to, khiến ai ở gần khu vực hiện trường đều giật mình. Mọi người đến xem thì phát hiện có 1 công nhân đã tử vong tại chỗ, trong khi gần đó có 2 người đang bị thương. Công nhân tử vong bị sức mạnh của vụ nổ hất văng hơn 10 m", một người đàn ông bước ra từ hiện trường vụ nổ kể.

3 người đang đứng và vụ nổ xảy ra ẢNH: CTV

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Long Hải cùng lực lượng Công an TP.HCM, đại diện Viện KSND đã có mặt tại hiện trường.

Thi thể công nhân tử vong vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường. 2 công nhân bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu. Trong 2 công nhân này có người bị thương nặng, người còn lại bị gãy chân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 ngày 26.2, có nhiều công nhân đang làm việc tại cơ sở chế biến hải sản và đứng tại nhiều vị trí khác nhau.

Lúc này tại khu vực xịt rửa lưới phơi cá có 3 công nhân đang đứng nói chuyện thì bất ngờ bình nén khí dùng để xịt nước rửa lưới phát nổ.

Anh M. (ở xã Long Hải) cùng 2 người còn lại bị sức mạnh của vụ nổ hất văng. Anh M. bị hất văng hơn 10 m, bị thương nặng ở vùng bụng và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an xã Long Hải đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.