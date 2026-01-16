TP.HCM: Xóa sổ 'điểm đen' ô nhiễm ao Hải Hà, xã Long Hải

Khu vực ao Hải Hà, xã Long Hải, TP.HCM (trước đây là thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được xem là "điểm đen" về ô nhiễm môi trường.

Khu vực ao Hải Hà, xã Long Hải ẢNH: NGUYỄN LONG

Nơi đây có gần 100 cơ sở chế biến hải sản hoạt động hàng chục năm qua. Nước thải từ việc chế biến hải sản không được các cơ sở này xử lý mà xả thải trực tiếp ra môi trường.

Ngoài ra, ao Hải Hà còn ô nhiễm nặng nề bởi rác thải sinh hoạt của người dân và rác thải đại dương. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức thu gom nhưng tình trạng ô nhiễm tại khu vực này vẫn không cải thiện.

Trước đây, UBND thị trấn Long Hải (cũ) phải lập chốt, lắp đặt camera an ninh để xử lý những trường hợp xả thải ra môi trường.

Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm ở khu vực ao Hải Hà

"Muốn xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực ao Hải Hà là phải chấm dứt hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản. Từ năm 2023, địa phương đã vận động các chủ cơ sở chế biến hải sản di dời đi nơi khác. Đến nay, khu vực ao Hải Hà không còn cơ sở chế biến hải sản nào hoạt động. Ao Hải Hà hiện không còn nước thải, rác thải ngoài môi trường như trước đây nữa", ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải cho hay.

Đúc đan bê tông để đặt lên mương thoát nước trong ao Hải Hà ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, hiện nay các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực ao Hải Hà không còn hoạt động, nhiều cơ sở đã được tháo dỡ. Các mương thoát nước đã được nạo vét và đơn vị thi công đang đúc đan bê tông đặt lên trên.

Ông Nguyễn Văn Thổ (76 tuổi, ở xã Long Hải) cho biết khu vực ao Hải Hà ô nhiễm từ hàng chục năm do nơi đây có nhiều cơ sở chế biến hải sản và dơ bẩn bởi rác thải.

"Từ năm 2023 chính quyền vận động, di dời các cơ sở chế biến nên thời gian qua tình trạng ô nhiễm không còn. Giờ ao Hải Hà đã sạch sẽ, người dân rất vui mừng", ông Thổ chia sẻ.

Ông Lê Tị (61 tuổi, ở xã Long Hải) cũng hồ hởi khi ao Hải Hà không còn ô nhiễm: "Người dân ao Hải Hà không còn sống trong ô nhiễm nữa. Hiện nay nhà nước đang làm lại hệ thống thoát nước, không còn để mương nước lộ thiên nên tình trạng ô nhiễm mùi hôi cũng đã được khắc phục".

Ao Hải Hà có mặt biển dài, dẹp, cách biển Long Hải hơn 1 km ÃNH: NGUYỄN LONG

Sắp xếp lại theo định hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Ngô Thanh Phúc cho biết trên cơ sở triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Ngang, hiện nay, các cơ sở chế biến trong khu vực lân cận ao Hải Hà đã chấm dứt hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức sắp xếp lại không gian phát triển theo định hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất và định hướng khai thác khu vực này theo hướng hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí chất lượng cao, đẳng cấp là phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất ven biển, phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên của xã Long Hải.

"Qua đó, từng bước hình thành không gian du lịch đồng bộ, hiện đại, bền vững, gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và xây dựng xã Long Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực", ông Phúc cho hay.