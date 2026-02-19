Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nghi án nổ mìn ở Thanh Hóa: Nghi phạm treo cổ tự tử

Minh Hải
Minh Hải
19/02/2026 10:38 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hoá xác định nghi phạm gây ra vụ nổ mìn khiến 10 người bị thương đã treo cổ tự tử tại một kho xăng dầu.

Ngày 19.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ nổ lớn nghi do nổ mìn tại nhà một người dân trên địa bàn khiến 10 người bị thương để tiến hành điều tra.

Nghi án nổ mìn ở Thanh Hóa: Nghi phạm treo cổ tự tử- Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (thứ 2 từ trái sang) có mặt tại hiện trường vụ án để chỉ đạo công tác điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18.2 (tức mùng 2 tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (52 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Bắc Hải, P.Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra một vụ nổ lớn nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương. 

Các nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (54 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Ngọc Sơn, P.Nghi Sơn) là nghi phạm có liên quan đến vụ án. Nghi phạm này được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu nằm trên địa bàn P.Nghi Sơn.

