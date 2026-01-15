Công an Thanh Hoá khởi tố Biên 'thả'

Chiều 15.1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Xuân Biên, người được xem là "ông trùm" trong giới "dân xã hội" ở Thanh Hóa.

Các bị can Vũ Thị Hường, Nguyễn Xuân Biên và Lê Thị Ban (từ trái qua phải) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Xuân Biên (tự là Biên "thả", 59 tuổi, ngụ lô 89 đường Dương Đình Nghệ, P.Hạc Thành, Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Cường Minh; Vũ Thị Hường (vợ Biên, 56 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Cường Minh; và Lê Thị Ban (60 tuổi, ngụ chung cư Đông Phát, P.Hạc Thành), kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn Cường Minh.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các năm 2019 - 2020, Công ty CP tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm để xây dựng chợ Phú Sơn (P.Hạc Thành) và chợ Nam Ngạn (P.Hàm Rồng).

Lực lượng công an phong tỏa bên ngoài để thực hiện khám xét nơi ở đồng thời là trụ sở công ty của Biên "thả" ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi xây dựng, đưa vào vận hành, bà Vũ Thị Hường trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, ký phiếu thu tiền với người thuê ki ốt bán hàng tại các chợ.

Đồng thời, chỉ đạo bà Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki ốt, từ đó trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Với Biên "thả", Công an tỉnh Thanh Hóa xác định người này biết bà Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn để các hành vi đó diễn ra. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.