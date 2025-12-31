Trùm giang hồ Vi 'ngộ' 2 lần đưa tiền 'chạy án'

Ngày 31.12, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", 44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa); tội môi giới hối lộ và đánh bạc đối với Hoàng Nam Liên (59 tuổi, ngụ P.Thành Vinh, Nghệ An; nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự H.Nghi Lộc); tội đánh bạc đối với Lê Cao Tâm (53 tuổi, ngụ P.Thành Vinh, Nghệ An).

Các bị cáo (3 người đứng hàng đầu) tại phiên tòa ẢNH: MINH HẢI

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua", sinh năm 1976, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa) là người thân quen của Vi "ngộ", đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt tù chung thân về tội giết người từ năm 2008, chấp hành án tại Trại giam số 03 thuộc Bộ Công an (đóng tại xã Tân Kỳ, Nghệ An).

Nhằm cứu Hòa thoát án chung thân, tháng 2.2023, Vi "ngộ" đưa 150 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên để chạy giảm án cho Hòa "chua". Sau khi nhận được tiền, Hoàng Nam Liên đã đưa 130 triệu đồng cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An để giúp giảm án, và Hoa "chua" sau đó được giảm án 20 tháng tù.

Tiếp đó, tháng 3.2024, Vi "ngộ" đưa 200 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên, và Liên đã đưa 150 triệu đồng cho ông Phan Quý Hương để chạy giảm án cho Hòa "chua", sau đó Hòa "chua" được giảm án 18 tháng tù.

Hoàng Nam Liên được xác định nhận của Vi "ngộ" tổng số tiền 350 triệu đồng, sau đó đưa cho ông Phan Quý Hương tổng số tiền 280 triệu đồng; Liên giữ lại 70 triệu đồng cho bản thân.

Quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ trên, Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện tháng 7.2024 Hoàng Nam Liên phạm tội đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm. Số tiền đánh bạc được xác định là 5,85 triệu đồng.

Riêng trường hợp ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An mà các bị can khai là người nhận tiền để giảm án cho Hòa "chua", quá trình điều tra ông Hương không thừa nhận việc nhận tiền.

Xét thấy ngoài vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ như nêu trên, còn có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, nhưng người liên quan là cán bộ cơ quan tư pháp, thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với ông Phan Quý Hương, chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội đưa hối lộ; bị cáo Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội môi giới hối lộ và tội đánh bạc; Lê Cao Tâm bị xử phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc.