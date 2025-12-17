Thanh tra Lâm Đồng kết luận những sai phạm khi giao đất dự án Đồi Hòn Rơm

Theo Kết luận thanh tra (KLTT) số 18 (ban hành ngày 28.11.2025), dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm do Công ty CP Thiên Hải làm chủ đầu tư, có quy mô 85,7 ha tại khu phố Long Sơn, P.Mũi Né (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Quá trình giao đất, cho thuê đất đối với dự án này đã có nhiều sai phạm, kéo dài qua nhiều thời kỳ lãnh đạo tỉnh.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, giai đoạn 2012 - 2013, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu vực đồi Hòn Rơm 3 lần nhưng không thành.

Thời điểm này, việc đấu giá được thực hiện theo luật Đất đai năm 2003. Tại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 12.7.2012, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án đấu giá 85,7 ha đất với mục đích sử dụng là “đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch”, không có đất ở đô thị.

Dự án thi công san ủi khi chưa có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã bị UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt 300 triệu đồng vào tháng 12.2021 ẢNH:H.L

Đến năm 2015, UBND tỉnh Bình Thuận xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thống nhất cho giao 85,7 ha đất nói trên không thông qua đấu giá, với mục đích sử dụng vẫn là “đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch”.

Tuy nhiên, bước ngoặt gây tranh cãi xuất hiện vào năm 2017, khi UBND tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển 20 ha đất của dự án này thành đất ở đô thị và cho thuê gần 63,84 ha đất thương mại, dịch vụ cho Công ty CP Thiên Hải.

Theo KLTT, việc đưa vào 20 ha đất ở đô thị vào tổng thể 85,7 ha đất dự án là không đúng với ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9775/VPCP-V.I ngày 23.11.2015. Sai phạm này làm thay đổi bản chất dự án và phương án sử dụng đất ban đầu đã được phê duyệt.

Không dừng lại ở đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn chỉ rõ: theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP.Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22.3.2017, diện tích 20 ha đất ở đô thị của dự án Đồi Hòn Rơm chưa được cập nhật trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất của năm 2017.

Việc giao đất cho Công ty CP Thiên Hải vì vậy không đúng quy định tại khoản 1 điều 52, khoản 1 điều 144 luật Đất đai năm 2013 và khoản 2 điều 14 luật Nhà ở năm 2014.

Trách nhiệm của những sai phạm được xác định thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ký các quyết định giao đất, cho thuê đất, gồm Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 29.6.2017 và Quyết định số 2205/QĐ-UBND; cùng trách nhiệm tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Một góc dự án trên đồi Hòn Rơm bị san ủi nham nhở ẢNH: H.L

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư không còn đất ở đô thị

Đến năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) tiếp tục ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1587/QĐ-UBND, theo đó điều chỉnh nội dung “xây dựng biệt thự để bán và cho thuê với diện tích 20 ha đất ở lâu dài” sang hình thức “đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp”.

Thanh tra xác định, trước đó, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh ký Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 28.12.2016 và trách nhiệm tham mưu của Sở KH-ĐT, trong đó có Giám đốc sở thời điểm đó là ông L.T.P.

Tuy nhiên, đến năm 2022, khi giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông L.T.P đã ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm khắc phục các thiếu sót, vi phạm trước đó.

KLTT nhấn mạnh, việc UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) không tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng đất sau khi thay đổi cơ cấu sử dụng, đặc biệt là đưa 20 ha đất ở đô thị vào dự án, là không đúng khoản 1 điều 118 luật Đất đai năm 2013, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Dù tỉnh đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất và thông qua hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, nhưng sai phạm về trình tự, thủ tục pháp lý là không thể phủ nhận.

Dự án nằm trọn trên đồi Hòn Rơm, một thắng cảnh đẹp bên vịnh Mũi Né và được đánh giá là khu "đất vàng" ẢNH: H.L

Trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 và Kết luận số 182-KL/TW ngày 29.7.2025, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 751 để xác định đầy đủ giá đất, nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, tránh thất thoát tài sản nhà nước và lãng phí nguồn lực đất đai.

Một nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cho biết, việc giao đất, cho thuê đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Đồi Hòn Rơm từng gây bức xúc trong dư luận địa phương; đặc biệt khi chủ đầu tư tiến hành san ủi đồi Hòn Rơm trong lúc chưa có đánh giá tác động môi trường (bị xử phạt vào tháng 12.2021).

Đồi Hòn Rơm, mỏm đất nhô ra biển với dáng hình độc đáo, biểu tượng cảnh quan của vịnh Mũi Né, nay trở nên nham nhở, để lại “vết thương khó lành” trên một thắng cảnh từng rất đẹp của vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Dự án Khu biệt thự cao cấp Đồi Hòn Rơm (nằm trọn trên đồi Hòn Rơm, P.Mũi Né); có diện tích hơn 85,7 ha, vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng), đang ở giai đoạn chấp thuận đầu tư (2016), đánh giá tác động môi trường (2022).



