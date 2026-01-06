TP.HCM: Ra đồng cắt rau, phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây

Ngày 6.1, Công an xã Bà Điểm cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu đất trống trên đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1.

Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, trong lúc đi cắt rau răm ở ruộng, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ven đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm, TP.HCM nên trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cho phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, người tử vong được xác định là ông L.V.T (53 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long; tỉnh Trà Vinh cũ). Qua xác minh từ người thân, ông T. hiện đang thuê trọ tại TP.HCM để mưu sinh. Hằng ngày, công việc của ông là đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy trái cây, sau đó dùng xe chở đi bán dạo trên các tuyến đường và các khu công nghiệp lân cận.

Sự việc ông T. tử vong đột ngột khiến người thân và những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.