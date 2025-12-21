Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người đàn ông bị đánh ở chợ đầu mối Hóc Môn phải nhập viện

Trần Kha
Trần Kha
21/12/2025 12:03 GMT+7

Đoạn clip người đàn ông bị đánh ở chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) gây xôn xao dư luận. Công an xã Xuân Thới Sơn đã mời bốn bảo vệ liên quan lên làm rõ.

Ngày 21.12, Công an xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc một người dân bị hành hung tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Người đàn ông bị đánh ở chợ đầu mối Hóc Môn phải nhập viện- Ảnh 1.

Ông N.T.V bị đánh phải nhập viện

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 30 giây ghi lại cảnh 1 người đàn ông bị nhóm 4 người vây quanh trong chợ. Lúc này, nhóm người túm áo kéo, đẩy người đàn ông đi. Người trong nhóm này dùng khuỷu tay đánh vào mặt người đàn ông.

Theo người nhà của nạn nhân, vụ việc xảy ra vào sáng sớm 18.12. Thời điểm này, ông N.T.V làm việc tại khu pha lóc thịt heo trong chợ đầu mối Hóc Môn, đang đứng ngoài sạp để chất hàng lên cho chủ.

Do khu vực này xảy ra kẹt xe, 1 bảo vệ chợ đến nhắc nhở ông V. dọn đường. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. 

Sau đó, người bảo vệ này đã gọi thêm 3 người khác đến, cùng lôi kéo ông V. về văn phòng bảo vệ.

Theo người nhà ông V., dù nạn nhân không có hành vi quậy phá hay đánh nhau nhưng nhóm bảo vệ vẫn dùng vũ lực. Hậu quả, ông V. bị đánh gây thương tích vùng mặt, phải nhập viện.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đã mời 4 bảo vệ liên quan lên làm rõ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 2 người trực tiếp tham gia hành hung ông V. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

