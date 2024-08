TP.HCM: Bất an vệ sinh thực phẩm ở chợ tự phát

Đêm 12.8, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, dẫn đầu buổi giám sát về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn (ở H.Hóc Môn).

Thực phẩm không rõ nguồn gốc ở chợ tự phát

Tại buổi giám sát, theo báo cáo về công tác quản lý an toàn thực phẩm và những bất cập trong hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối Hóc Môn, Ban quản lý chợ này (BQL) đã trình bày nhiều vấn đề bất cập về chợ tự phát bên ngoài chợ đầu mối. Đặc biệt là các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...



Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cùng các sở, ngành giám sát về quản lý an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn DU YÊN

Theo đó, về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đại diện BQL cho biết những người buôn bán ngoài chợ không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy cam kết an toàn thực phẩm. Đặc biệt, đối với hàng thịt heo, BQL cho biết có 38 địa điểm buôn bán thịt heo dọc theo các con đường dẫn vào chợ đầu mối Hóc môn, hầu hết lấy thịt từ các lò giết mổ thủ công, lò giết mổ lậu không rõ nguồn gốc, một số điểm kinh doanh không có giấy phép kinh doanh, không phải đóng thuế. Ngoài ra, việc sơ chế và bày bán chủ yếu để trên sàn nhà hay ngay trên lề đường, sử dụng nước giếng ngầm chưa qua xử lý nên không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đối với hàng rau, củ, quả, trái cây có 50 điểm kinh doanh tự phát ngoài chợ đầu mối, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, không được lấy mẫu kiểm tra định kỳ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…

Chợ đầu mối Hóc Môn có 310 sạp chính gồm rau, củ, quả, trái cây và thịt heo, lượng hàng hóa về chợ hóa bình 2.350 tấn/ngày DU YÊN

Không chỉ nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, chợ tự phát này còn có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Hai bên lòng và lề QL22 và đường Nguyễn Thị Sóc bị chiếm dụng kín suốt ngày để bày bán thịt heo, rau, củ, quả của các hộ kinh doanh tự phát. Xe hàng ra vô thường xuyên chật kín cả lối đi gây ách tắc và mất trật tự an toàn giao thông.

Đại diện BQL cho biết ngoài vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và trật tự giao thông, chợ tự phát còn không có giấy phép kinh doanh, không nộp thuế, việc phòng cháy chữa cháy không đảm bảo.

Thậm chí, nguồn nước rửa và sơ chế thịt bị các hộ kinh doanh bên ngoài chợ xả thẳng xuống cống rãnh khu dân cư gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, rác sơ chế từ các mặt hàng rau, củ, trái cây, thịt heo cũng bị vứt bừa bãi dọc tuyến đường xung quanh chợ, tích tụ lâu ngày bốc mùi hôi thối.

Có 126 điểm kinh doanh tự phát bên ngoài chợ đầu mối Hóc Môn. Theo đại diện UBND H.Hóc Môn, trong 6 tháng đầu năm 2024 không giảm được điểm kinh doanh tự phát nào, chỉ nhắc nhở 4 trường hợp và xử phạt chỉ 1 trường hợp DU YÊN

Phải xử lý triệt để

Trao đổi trong buổi giám sát, đại diện BQL kiến nghị các cấp chính quyền phải xử lý "mạnh tay", triệt để những vấn đề tồn tại ở khu chợ tự phát xung quanh chợ đầu mối.

Ngoài ra, để đảm bảo sự công bằng cho tiểu thương kinh doanh bên trong chợ, theo mục đích ban đầu của chợ đầu mối là tạo vành đai thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc, BQL đề nghị các cơ quan chức năng nhất là chính quyền địa phương kiểm tra chặt chẽ và xử lý "mạnh tay" với những hộ kinh doanh thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc, rà soát lại giấy phép kinh doanh.

Đại diện UBND H.Hóc Môn cho biết đoàn kiểm tra của huyện gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý chợ tự phát. Theo đó, nhiều chủ hộ đối phó, như khi đến kiểm tra thì không có mặt, thiếu nhiều giấy tờ, mang hàng cất nơi khác để không bị kiểm tra, lực lượng kiểm tra của huyện còn mỏng.

Hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc bán ở chợ tự phát có nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất cao HOÀI NHIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM nhấn mạnh cần quyết liệt xử lý vấn đề buôn bán tự phát xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn.

“Hiện nay, chợ đầu mối Hóc Môn có hiện tượng vắng khách dẫn đến lượng hàng hóa giảm dần. Ngược lại, bên ngoài chợ lại rất sầm uất, sôi nổi hoạt động mua bán. Chúng ta đã thật sự quyết liệt vào cuộc xử lý chưa khi 126 điểm buôn bán tự phát vẫn không giảm”, ông Bình nói.

Ông Bình cũng cho biết thêm, để chợ đầu mối Hóc Môn phát triển hơn, cần có những chính sách đặc thù. Theo ông, BQL và cơ quan chức năng không cần quản lý quá chặt chẽ đến mức các tiểu thương rời chợ và ra ngoài buôn bán. Tuy nhiên, phải thiết lập được vành đai an toàn thực phẩm của TP.HCM trong khuôn khổ để không còn nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng đã gợi ý một số giải pháp đối với những khó khăn mà đại diện H.Hóc Môn đưa ra. Đối với vấn đề các gian hàng cố ý tránh né kiểm tra như vắng chủ nên không xuất trình được giấy tờ, vận chuyển hàng hóa đi nơi khác..., thì cần lập biên bản, thu giữ hàng hóa ngay lập tức. Đối với vấn đề xe chở hàng hóa dừng, đỗ ở nơi sai quy định gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì cần quyết liệt xử lý bằng cách gắn camera quan sát và xử phạt.





Một tiểu thương trong chợ đầu mối Hóc Môn tỏ bức xúc khi nhiều người buôn bán bên ngoài không phải đóng thuế và các loại chi phí khác (môi trường, phí thu gom rác, phí nhập chợ...); trong khi các hộ buôn bán bên trong chợ phải đóng các phí này. DU YÊN

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cách làm hiện tại của UBND H.Hóc Môn là cách làm cũ. Đoàn kiểm tra của huyện phải tự đánh giá lại rằng đã làm quyết liệt chưa, kiểm chứng lại có hiệu quả không. Nếu thấy năng lực quản lý còn yếu kém thì cần phải báo cáo ngay với UBND TP.HCM để có những biện pháp bổ sung khác, không để tình trạng chợ tự phát kéo dài.