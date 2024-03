Bát nháo bên ngoài chợ đầu mối Bình Điền, địa phương lên tiếng

Ngày 1.3, liên quan đến tình trạng bát nháo chợ tự phát bên ngoài chợ đầu mối Bình Điền, UBND Q.8, TP.HCM đã có phản hồi về thực trạng và biện pháp xử lý thời gian qua.



Theo đó, UBND Q.8 xác định công tác trật tự lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Quản Trọng Linh, đường Nguyễn Văn Linh và các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Bình Điền là việc thường xuyên, liên tục, tập trung nhiều lực lượng mới giải quyết tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

2 nhóm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Hiện trên tuyến đường này có 2 nhóm buôn bán hàng hóa. Nhóm thứ nhất gồm những hộ kinh doanh cố định có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (như thịt heo, thịt bò...). Đối với những trường hợp này, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở kinh doanh bày bán hàng hóa trong vạch sơn theo quy định.

Nhóm thứ 2 là những người buôn bán hàng rong, xe đẩy tay tự chế, xe lôi, xe kéo 3 - 4 bánh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì địa phương chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm.

Từ tháng 8.2023 đến nay, địa phương ra quân hơn 370 lượt, xử phạt vi phạm hành chính 46 trường hợp với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng, thu giữ nhiều rau củ quả, hàng hóa và vật dụng lấn chiếm. Tuy nhiên, không ít người dân vì mưu sinh nên luôn tìm cách đối phó và tiếp tục vi phạm vào một số thời điểm không có lực lượng chức năng.

Công an bắt băng nhóm giang hồ thu tiền bảo kê ở chợ đầu mối Bình Điền hồi tháng 4.2023 CACC

Về trật tự an toàn giao thông, UBND Q.8 đánh giá tình trạng người mua, người bán hàng dừng xe ngay lòng đường để mua bán, trao đổi hàng hóa, gây cản trở, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm.

Để giải quyết tình trạng vi phạm giao thông, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Từ tháng 6.2022 đến nay, các tổ công tác tuần tra đã xử lý hơn 3.800 vụ, phạt hành chính gần 2,3 tỉ đồng đối với các hành vi dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, đi ngược chiều, chở hàng hóa cồng kềnh...

Ngoài ra, Công an Q.8 cũng xử phạt hành chính hơn 200 vụ vi phạm trên đường Quản Trọng Linh với các hành vi dừng đỗ xe không đúng quy định, lưu thông ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm… với tổng số tiền hơn 83 triệu đồng, thu giữ nhiều xe 3 - 4 bánh, xe lôi tự chế.

Về an ninh trật tự, vừa qua, Công an Q.8 phát hiện 1 nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động bảo kê tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Sau khi tiếp xúc, vận động người dân cung cấp thông tin, lực lượng công an thu thập chứng cứ, khám phá chuyên án "Cưỡng đoạt tài sản" tại khu vực chợ Bình Điền, bắt giữ 3 đối tượng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực trên.

Sớm ban hành danh mục tuyến đường được sử dụng tạm thời

Theo đánh giá của UBND Q.8, tình hình buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường Quản Trọng Linh và các tuyến đường xung quanh chợ Bình Điền có chuyển biến tích cực. Người thuê mặt bằng tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Quản Trọng Linh đã tự giác thu dọn hàng hóa, vật dụng vào phía bên trong vạch sơn thuộc ranh chủ quyền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền DU YÊN

Tình trạng xe thô sơ, tự chế dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa đã giảm đáng kể. Đặc biệt, trong khoảng thời gian có lực lượngy chức năng tuần tra, chốt chặn (từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) không còn tình trạng bày bán hàng hóa giữa lòng đường gây cản trở giao thông như trước đây.

Về giải pháp sắp tới, UBND Q.8 sẽ ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Lực lượng công an phối hợp đô thị và UBND P.7 tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp xe lôi, xe ba gác, tự chế vận chuyển hàng hóa, lưu thông không đúng quy định.

Công an quận tiếp tục triển khai đồng bộ công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, bảo kê, cho vay nặng lãi...