Công an TP.HCM bắt băng giang hồ thu tiền bảo kê ở chợ đầu mối Bình Điền

Ngày 30.4, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội "cưỡng đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Bị can Châu Phát Hùng CACC

Những tên cầm đầu là giang hồ cộm cán, nhiều tiền án

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn TP.HCM trước đó, Công an TP.HCM phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (thuộc địa bàn P.7, Q.8) do các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng cầm đầu.

Theo Công an TP.HCM, các nghi phạm chủ mưu, cầm đầu trong băng nhóm tội phạm này đều là những giang hồ cộm cán, nhiều tiền án về các tội "giết người", "cướp tài sản"; thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Công an ghi lời khai bị can Châu Phát Hùng CACC

Trong quá trình kinh doanh, buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này tạo cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục cùng đàn em đến nơi kinh doanh tại chợ Bình Điền để chửi bới, gây áp lực và hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền cho các đối tượng để được bỏ qua và được tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ.

Dù rất bức xúc nhưng để "yên thân" buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền nêu trên cho băng nhóm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng mà không dám tố cáo đến cơ quan công an.

Bị can Châu Phát Tuấn CACC

Số tiền cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng mỗi vụ

Xét thấy băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức với thành phần gồm nhiều đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, thực hiện hành vi phạm tội rất manh động, gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền, Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.8 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đã được huy động, triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ các nghi phạm cầm đầu băng nhóm "cưỡng đoạt tài sản" tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, gồm: Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng.

Bị can Châu Phát Ti. Băng nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định băng nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền với số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân là nạn nhân bị các bị can trong băng nhóm tội phạm nêu trên gây tổn hại cho sức khỏe hoặc cưỡng đoạt tài sản bằng các hành vi tương tự, liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1 hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh qua số điện thoại 0976030303) để trình báo và được hỗ trợ.