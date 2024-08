TP.HCM giám sát công ty chế biến suất ăn sau nhiều ca ngộ độc thực phẩm trên cả nước

Sáng 8.8, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM do ông Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn có buổi khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm tại công ty sản xuất suất ăn công nghiệp.

Đoàn khảo sát của HĐND TP.HCM đã có cuộc kiểm tra dây chuyền sản xuất suất ăn, quy trình chế biến, nấu ăn, vệ sinh dụng cụ tại Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh (tại Q.Bình Tân).



Đoàn khảo sát thăm Công ty suất công nghiệp Tú Anh HOÀI NHIÊN

Để căn tin trường học sạch, ngon cho học sinh

Trao đổi tại buổi giám sát, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP.HCM đã đặt ra các vấn đề như lưu mẫu suất ăn ra sao; công ty xây dựng nguồn thực phẩm sạch, liên kết với các nguồn nguyên liệu nào; nguồn hàng nguyên liệu có chứng chỉ sạch hay không; đánh giá nguồn nguyên liệu như thế nào; có test thử nguồn hàng hằng ngày, truy xuất nguồn gốc ra sao...

Qua quá trình khảo sát, ông Nhựt cũng đặt ra vấn đề về quy trình công ty ngăn ngừa thực phẩm bẩn, từ các nguồn nguyên liệu đầu vào, cách chế biến, xử lý các tình huống mất an toàn thực phẩm và phối hợp cơ quan chức năng ra sao khi có ca ngộ độc thực phẩm…

Tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết lực lượng thanh tra của Sở An toàn thực phẩm "quá mỏng" so với số lượng công ty, cơ sở kinh doanh thực phẩm suất ăn nên vấn đề quản lý, thanh kiểm tra an toàn thực phẩm vẫn chưa triệt để.

Công nhân công ty suất ăn công nghiệp đang chuẩn bị các phần ăn HOÀI NHIÊN

Ngoài ra, về vấn đề báo trước lịch kiểm tra cho cơ sở kinh doanh suất ăn, bà Nguyễn Khánh Phong Lan cũng cho biết ngoài đợt kiểm tra theo lịch báo, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên bất kỳ công ty, cơ sở kinh doanh nào có dấu hiệu vi phạm.

"Về vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường học, nhiệm vụ của chúng ta là không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Hiện nay, lãnh đạo các trường đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Chúng ta phải lựa chọn đối tác cung cấp bữa ăn dựa trên tiêu chí chất lượng, tránh trường hợp cho phép người quen biết chưa được kiểm nghiệm cung cấp", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói.



Có công ty hạ giá suất ăn, chất lượng không đảm bảo

Bà Nguyễn Thị Nụ, Giám đốc Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh cho biết mỗi ngày công ty sản xuất khoảng 40.000 suất ăn. Trình bày với đoàn khảo sát về một số khó khăn như một số doanh nghiệp, cơ sở cung cấp suất ăn khác không ngại đưa ra các giá suất ăn thấp nhằm mục đích cạnh tranh không công bằng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao từ các nguồn thực phẩm giá rẻ, không đảm bảo an toàn có nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, hiện nay giá thực phẩm ngày càng tăng, đơn cử như giá gạo gần đây tăng khoảng 30%, thịt tăng khoảng 20% so với thời gian trước. Trong khi đó giá suất ăn của một số doanh nghiệp vẫn giữ mức từ 18.000 - 20.000 đồng/suất ăn, gây khó khăn cho công ty trong việc cung ứng suất ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Đoàn khảo sát trao đổi về quy trình sản xuất suất ăn DU YÊN

Giám đốc Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Tú Anh đã có kiến nghị để gỡ khó cho doanh nghiệp. Cụ thể, kiến nghị Sở An toàn thực phẩm cùng các cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp không giấy phép, không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, cần thống nhất 1 cơ quan đầu mối, có chuyên môn về an toàn thực phẩm để kiểm tra các cơ sở theo định kỳ hằng năm, tránh việc có quá nhiều cơ quan kiểm tra cùng 1 nội dung về an toàn thực phẩm gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cần xem xét tháo gỡ vướng mắc trong việc tổ chức, hoạt động căn tin, bếp ăn tại trường học vì liên quan đến thủ tục đấu thầu, sử dụng tài sản công.

Kết luận buổi khảo sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP.HCM cho biết đoàn kiểm tra sẽ tiếp nhận các kiến nghị của các sở ngành và công ty sản xuất suất ăn để trình UBND TP.HCM chủ trì tháo gỡ vướng mắc.