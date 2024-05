Sở Y tế TP.HCM: 19 sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM ngộ độc thực phẩm

Chiều 9.5, Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin về 19 sinh viên ngộ độc thực phẩm xảy ra tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sáng 19.5, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức báo cáo tiếp nhận 19 sinh viên nghi ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, từ lúc 21 giờ 30 ngày 8.5 đến 2 giờ 30 ngày 9.5, Trạm y tế (Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tiếp nhận 19 sinh viên có các triệu chứng mệt, đau bụng, nôn ói, đi tiêu lỏng sau khi ăn tối tại căn tin của ký túc xá.

Trạm y tế đã thực hiện khám và chuyển các sinh viên này đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Tất cả sinh viên được nhập viện để khám, xét nghiệm và theo dõi điều trị.

Sinh viên ngộ độc thực phẩm xảy ra tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức D.T

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khẩn trương phối hợp Trung tâm y tế TP.Thủ Đức điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Thông tin điều tra ban đầu ghi nhận 19 sinh viên ngộ độc thực phẩm, có độ tuổi trung bình là 20, đều ngụ tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Các sinh viên này ở các phòng, dãy khác nhau của ký túc xá (13 sinh viên ở khu B, 5 sinh viên ở khu A, 1 sinh viên ở ký túc xá Đại học Ngân hàng).

Điểm chung là 19 sinh viên đều ăn tối ở căn tin B4, khu B, ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau khi ăn khoảng 2 - 3 giờ thì xuất hiện triệu chứng mệt, đau bụng, nôn ói, sau đó có tiêu lỏng.

KTX ĐHQG TP.HCM dừng hoạt động căn tin sau vụ 19 sinh viên bị ngộ độc

Tổ công tác của Sở Y tế TP.HCM nhận định đây là một trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể. Hiện HCDC cùng với Trung tâm y tế TP.Thủ Đức và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác định nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Trung tâm y tế TP.Thủ Đức phối hợp Phòng y tế của ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường.

Theo Sở Y tế TP.HCM, liên tiếp gần đây nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra tại TP.HCM cũng như tại các tỉnh. Hiện thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đường ruột, nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tăng cao.

Vì vậy, cần lưu ý về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, những hàng quán lề đường cũng như tại chính mỗi gia đình. Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần được quan tâm từ người chế biến cho đến người sử dụng. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục các biện pháp điều tra, giám sát vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn.