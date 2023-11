Nam sinh viên năm nhất tử vong trước cửa ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 5.11, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong trong khuôn viên Khu B ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh V.P.P.A (18 tuổi, quê Gia Lai), là sinh viên đại học năm nhất của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM nơi xảy ra vụ nam sinh viên năm nhất tử vong. Ảnh chụp trưa 5.11 TRẦN DUY KHÁNH

Rạng sáng cùng ngày, nam bảo vệ ký túc xá đi tuần tra khuôn viên các tòa nhà. Khi đi qua tòa D2 thì bảo vệ phát hiện anh A. nằm bất động tại đoạn cầu thang cửa ra vào (thuộc P.Đông Hòa, TP.Dĩ An).

Thấy có dấu hiệu bất thường, bảo vệ báo tin cho lực lượng y tế và các đơn vị liên quan có mặt kiểm tra, xác định nạn nhân đã tử vong.

Công an TP.Dĩ An, Bình Dương nhanh chóng phong tỏa khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân sống cùng một số bạn nam khác tại một căn phòng ở lầu 7 của tòa nhà D2.

Đến trưa nay, hiện trường vụ việc đã được xử lý, công an liên hệ gia đình nạn nhân, xác định các mối quan hệ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên tử vong.