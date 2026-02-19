Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Thanh Hóa: Nghi án nổ mìn ngày mùng 2 tết khiến 11 người bị thương

Minh Hải
Minh Hải
19/02/2026 08:17 GMT+7

Một vụ nổ lớn ngày mùng 2 tết, tại một gia đình ở P.Nghi Sơn (Thanh Hóa), khiến 11 người bị thương.

UBND P.Nghi Sơn cho biết, lúc 19 giờ 30 ngày 18.2 (tức mùng 2 tết), một gia đình ở Tổ dân phố Bắc Hải (P.Nghi Sơn) đang cùng nhiều người thân ngồi ăn tết tại nhà thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, nghi do có người ném mìn vào nhà.

Thanh Hóa: Nghi án nổ mìn ngày mùng 2 tết khiến 11 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc 

ẢNH: CTV

Vụ nổ khiến 11 người bị thương, nhiều vật dụng trong nhà bị vỡ nát, nhiều mảnh vỡ bay cả ra đường phía trước nhà.

Vụ việc khiến người dân sống xung quanh nhà nạn nhân bàng hoàng, nhiều người tập trung đến hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an P.Nghi Sơn và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Một lãnh đạo Công an P.Nghi Sơn cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Tin liên quan

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách

Do mâu thuẫn trong tranh giành khách hàng, 2 nhóm gồm 9 cô gái lao vào hỗn chiến gây ảnh hưởng trật tự công cộng ở phường Bến Thành, TP.HCM.

Bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm giao thừa ở Lâm Đồng

Công an đột kích, bắt quả tang 26 người đánh bạc trong đêm mùng 1 tết

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hóa Nổ mìn Khám Nghiệm Hiện Trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận