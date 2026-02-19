Thanh Hóa: Nghi án nổ mìn ngày mùng 2 tết khiến 11 người bị thương

UBND P.Nghi Sơn cho biết, lúc 19 giờ 30 ngày 18.2 (tức mùng 2 tết), một gia đình ở Tổ dân phố Bắc Hải (P.Nghi Sơn) đang cùng nhiều người thân ngồi ăn tết tại nhà thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, nghi do có người ném mìn vào nhà.



Hiện trường vụ việc ẢNH: CTV

Vụ nổ khiến 11 người bị thương, nhiều vật dụng trong nhà bị vỡ nát, nhiều mảnh vỡ bay cả ra đường phía trước nhà.

Vụ việc khiến người dân sống xung quanh nhà nạn nhân bàng hoàng, nhiều người tập trung đến hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an P.Nghi Sơn và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Một lãnh đạo Công an P.Nghi Sơn cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.