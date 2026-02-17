Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách

Trần Duy Khánh
17/02/2026 09:07 GMT+7

Do mâu thuẫn trong tranh giành khách hàng, 2 nhóm gồm 9 cô gái lao vào hỗn chiến gây ảnh hưởng trật tự công cộng ở phường Bến Thành, TP.HCM.

Ngày 17.2, thông tin từ Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 9 người về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hỗn chiến trên đường Đỗ Quang Đẩu.

Trong đó, 2 người bị tạm giam, 7 người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách- Ảnh 1.

Công an khởi tố nhóm hỗn chiến tranh giành khách gây mất an ninh trật tự

ẢNH: CACC

Trước đó, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khoảng 3 giờ 54 ngày 28.1, trước khu vực số 5 - 7 - 9 Đỗ Quang Đẩu.

Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhân viên 2 quán Lvenus và Sky Night. Các cô gái đã cự cãi, chửi bới, ném ly thủy tinh, chai bia, bàn ghế ra đường, sau đó chia nhiều nhóm lao vào đánh nhau, xô xát, kéo tóc, đạp, dùng vật dụng tấn công nhau, gây mất an ninh trật tự. Vụ hỗn chiến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu dân cư và du khách khu vực trung tâm.

Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi manh động diễn ra trong nhiều phút, làm náo loạn tuyến phố ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân xung quanh. Tổ tuần tra công an phường đã kịp thời có mặt, khống chế, mời các đối tượng về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Đến ngày 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 9 cô gái về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM khởi tố 9 cô gái tham gia hỗn chiến tranh giành khách- Ảnh 2.

Nhóm 9 người liên quan

ẢNH: CACC

Công an phường Bến Thành khuyến cáo, mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng phương thức hòa giải, văn minh; các hành vi tụ tập, đánh nhau, đập phá tài sản nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm.

