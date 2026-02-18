Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm giao thừa ở Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
18/02/2026 07:43 GMT+7

Chưa đầy 16 giờ tiếp nhận tin trình báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở xã Quảng Lập, thu hồi toàn bộ tang vật trả lại cho bị hại.

Khoảng 22 giờ 20 ngày 16.2 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026), Công an xã Quảng Lập (Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo về vụ cướp tiệm vàng.

Theo trình báo của bà Huỳnh Thị Lan (49 tuổi, chủ tiệm vàng K.L ở thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập), trước đó có 2 thanh niên đi xe máy Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, một đối tượng bất ngờ cướp giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm giao thừa ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng là Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong, đã bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng trong đêm.

Đến 15 giờ ngày 17.2 (mùng 1 tết), lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 2 nghi phạm gồm Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng 18 tuổi, cùng ở xã Quảng Lập). Tang vật vụ án cùng phương tiện gây án đã được thu giữ.

Bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm giao thừa ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

Tang vật vụ cướp tiệm vàng xảy ra trong đêm giao thừa

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Việc nhanh chóng bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ngay trong dịp Tết Nguyên đán - thể hiện tinh thần quyết liệt trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng chức năng.

