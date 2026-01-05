Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Một thanh niên tử vong, 2 người bị thương ở hiện trường có nhiều xác pháo

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
05/01/2026 21:36 GMT+7

Một nam thanh niên 19 tuổi (ở Hà Nội) tử vong và 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn. Công an ghi nhận tại hiện trường vụ nổ có nhiều xác pháo.

Chiều 5.1, nhiều người dân ở thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, Hà Nội), nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà trong thôn, vội báo cho lực lượng chức năng.

Một thanh niên tử vong, 2 người bị thương ở hiện trường có nhiều xác pháo- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ có nhiều xác pháo

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động nhiều Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an xã Phúc Thọ đến hiện trường tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Công an TP.Hà Nội, trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên 19 tuổi đã tử vong và 2 người bị thương. Sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Đến 16 giờ 35 ngày 5.1, lực lượng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngôi nhà ở thôn Triệu Xuyên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo. Vụ nổ đã khiến nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy xém, vỡ tan và hư hỏng nặng. Ngoài ra, trần nhà cũng bị bong tróc nhiều mảng lớn.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nêu trên.

Khám phá thêm chủ đề

Pháo hà nội pháo tự chế tử vong
