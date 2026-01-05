Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội chi khẩn cấp 8.400 tỉ khép kín đường Vành đai 2,5

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
05/01/2026 18:49 GMT+7

Hà Nội đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đối với 3 đoạn trong dự án đường Vành đai 2,5 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.400 tỉ đồng.

Trong báo cáo gửi HĐND TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội cho biết ngày 4.1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phố đã ban hành Quyết định số 11 về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, với 3 đoạn: khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Hà Nội chi khẩn cấp 8.400 tỉ khép kín đường Vành đai 2,5- Ảnh 1.

Một phần đoạn tuyến thuộc Vành đai 2 (thuộc P.Cầu Giấy) chưa được đầu tư khép kín

ẢNH: HỮU THẮNG

Về quy mô đầu tư dự kiến, 3 đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 2,26 km, nằm trên địa bàn 3 phường: Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân. Tổng mức đầu tư của dự án khẩn cấp này dự kiến khoảng 8.400 tỉ đồng, gồm 2 dự án thành phần chính.

Trong đó, dự án thành phần 1 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, được chia thành 3 dự án nhỏ.

Theo đó, đối với đoạn tuyến từ khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 0,71 km, sẽ thuộc dự án thành phần 1.1 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn P.Cầu Giấy. Dự án này do UBND P.Cầu Giấy làm chủ đầu tư với kinh phí gần 850 tỉ đồng.

Đoạn tuyến Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6 km thuộc dự án thành phần 1.2 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn P.Yên Hòa. Dự án này do UBND P.Yên Hòa làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 3.387 tỉ đồng.

Đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài khoảng 0,95 km thuộc dự án thành phần 1.3 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn P.Thanh Xuân. Dự án này do UBND P.Thanh Xuân làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 3.685 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư, với kinh phí gần 478 tỉ đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện triển khai dự án khẩn cấp này được thực hiện trong năm 2026. Kinh phí thực hiện sẽ được xác định chính xác khi thực hiện nghiệm thu, quyết toán công trình.

Đường Vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với Vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì).

Đến nay, đường Vành đai 2,5 đã được đưa vào sử dụng 5/13 đoạn, 5/13 đoạn khác đang được đầu tư thực hiện. Riêng 3 đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chưa được nghiên cứu đầu tư.

Tại cuộc họp hồi tháng 12.2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa không chỉ đối với tương lai phát triển của Hà Nội, mà còn đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đời sống, của nhân dân, tránh lãng phí.

Vì vậy, ông yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng thành phố đưa dự án sớm về đích.

Quy hoạch GTVT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có 7 tuyến đường vành đai, trong đó có 5 tuyến vành đai chính (gồm: Vành đai 1, 2, 3, 4, 5) và 2 tuyến vành đai hỗ trợ (Vành đai 2,5 và 3,5). Đến nay, nhiều đường vành đai vẫn chưa hình thành đồng bộ theo quy hoạch.

