Thời sự

Bí thư Hà Nội: Tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn cho dự án Vành đai 2,5

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
09/12/2025 20:20 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải xác định rõ trách nhiệm chính trị để tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Chiều 9.12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đường Vành đai 2,5.

Bí thư Hà Nôi: Xác định rõ trách nhiệm chính trị để gỡ 'vướng' Vành đai 2,5 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

ẢNH: VIẾT THÀNH

Tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,4 km, mặt cắt từ 40 - 50 m; điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối kết thúc tại P.Phú Thượng. Dự án được khởi công, đã kéo dài nhiều năm, đến nay chưa hoàn thành.

Qua rà soát toàn bộ tuyến đường Vành đai 2,5 trên địa bàn thành phố đang được phân thành 13 đoạn. Dự án đã được đầu tư theo quy hoạch 7,6 km, đang thực hiện đầu tư 9,36 km, còn 2,45 km chưa nghiên cứu đầu tư.

Báo cáo thể hiện, một trong những khó khăn lớn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 5 đoạn đang triển khai và 3 đoạn chưa triển khai.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bóc tách, làm rõ từng vấn đề khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tình hình, tiến độ triển khai dự án, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư các đoạn mới…

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải xác định rõ trách nhiệm chính trị để tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt lưu ý cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật kỹ lưỡng trong từng công việc, nhất là trong giải phóng mặt bằng; tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình, vận động người dân ngay từ bây giờ.

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa không chỉ đối với tương lai phát triển của Hà Nội, mà còn đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đời sống, của nhân dân, tránh lãng phí.

Vì vậy, ông yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng thành phố đưa dự án sớm về đích.

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành

Đường nối 2 tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3 dài hơn 2 km, đang được triển khai xây dựng với kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho khu vực phía nam thủ đô.

