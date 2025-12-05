Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện đoạn đường dài gần 1 km từ khu đô thị Gamuda (tiếp giáp với Vành đai 3) đến khu nhà ở Hoàng Mai đang được thi công
ẢNH: TUẤN MINH
Nhiều máy móc, nhân lực đang được huy động để hoàn thiện phần nền chiều đường còn lại
ẢNH: TUẤN MINH
Các công nhân thi công hạ tầng kỹ thuật ngầm. "Tranh thủ thời tiết khô ráo, chúng tôi cố gắng đẩy nhanh thi công cống ngầm cho kịp với tiến độ", một công nhân thuộc dự án này cho biết.
ẢNH: TUẤN MINH
Đoạn còn lại nối tới Vành đai 2,5 (từ chung cư Gelexia Tam Trinh đến khu đô thị Vĩnh Hoàng) đi qua địa hình chủ yếu là đất nông nghiệp, hiện vẫn chưa được thi công
ẢNH: TUẤN MINH
