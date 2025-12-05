Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành

Tuấn Minh
Tuấn Minh
05/12/2025 08:16 GMT+7

Đường nối 2 tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3 dài hơn 2 km, đang được triển khai xây dựng với kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho khu vực phía nam thủ đô.

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên nối tiếp từ đường Vành đai 2,5 đến Vành đai 3 (P.Hoàng Mai, Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỉ đồng, được UBND TP.Hà Nội phê duyệt vào tháng 10.2023

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 2.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 3.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 4.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện đoạn đường dài gần 1 km từ khu đô thị Gamuda (tiếp giáp với Vành đai 3) đến khu nhà ở Hoàng Mai đang được thi công 

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 5.

Trong đó, một chiều đường đã hoàn thành từ trước, tạm đưa vào sử dụng để kết nối với khu đô thị Gamuda

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 6.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 7.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 8.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 9.

Nhiều máy móc, nhân lực đang được huy động để hoàn thiện phần nền chiều đường còn lại

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 10.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 11.

Các công nhân thi công hạ tầng kỹ thuật ngầm. "Tranh thủ thời tiết khô ráo, chúng tôi cố gắng đẩy nhanh thi công cống ngầm cho kịp với tiến độ", một công nhân thuộc dự án này cho biết.

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 12.

Công trình nằm gần khu dân cư đông đúc, nhiều phương tiện qua lại. Để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân vào buổi tối, công nhân sẽ làm việc theo 2 ca: sáng từ 7 - 11 giờ và chiều từ 13 - 17 giờ.

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 13.
Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 14.

Đoạn còn lại nối tới Vành đai 2,5 (từ chung cư Gelexia Tam Trinh đến khu đô thị Vĩnh Hoàng) đi qua địa hình chủ yếu là đất nông nghiệp, hiện vẫn chưa được thi công

ẢNH: TUẤN MINH

Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành- Ảnh 15.

Dự án đường nối Vành đai 2,5 và Vành đai 3 được thiết kế với chiều rộng 40 m, tốc độ lưu thông 60 km/giờ, có dải phân cách giữa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng khoảng 64.849 m2. Khi hoàn thành dự án, việc kết nối 2 trục vành đai sôi động của Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp người dân di chuyển thuận lợi giữa các khu đô thị trong khu vực, đồng thời giảm thiểu ùn tắc giao thông cho trục đường Tam Trinh.

ẢNH: GOOGLE MAPS

