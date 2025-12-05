Đường nối 2 tuyến vành đai tại Hà Nội dần hình thành

Dự án đường nối Vành đai 2,5 và Vành đai 3 được thiết kế với chiều rộng 40 m, tốc độ lưu thông 60 km/giờ, có dải phân cách giữa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng khoảng 64.849 m2. Khi hoàn thành dự án, việc kết nối 2 trục vành đai sôi động của Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp người dân di chuyển thuận lợi giữa các khu đô thị trong khu vực, đồng thời giảm thiểu ùn tắc giao thông cho trục đường Tam Trinh.