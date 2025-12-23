Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nổ lớn trong đêm ở Hải Phòng, 2 người bị thương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/12/2025 10:30 GMT+7

Một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra trong đêm tại khu dân cư trên đường Tôn Đức Thắng (TP.Hải Phòng) khiến 2 người bị thương phải nhập viện, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều nhà cửa xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 22.12, người dân khu vực ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng (P.An Hải, TP.Hải Phòng) bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 20. Âm thanh chát chúa kèm theo rung chấn mạnh khiến nhiều người hoảng loạn, tháo chạy khỏi nhà trong đêm.

Nổ lớn trong đêm ở Hải Phòng, một người đàn ông bị thương - Ảnh 1.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu

ẢNH: N.T

Chị L.T.H, một người sống gần hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang dọn dẹp trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn, cửa kính rung dữ dội. "Tôi thấy trần nhà rung lên, bụi và mảnh kính rơi xuống. Cả khu phố náo loạn", chị H. kể.

Nổ lớn trong đêm ở Hải Phòng, một người đàn ông bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ lớn trong khu dân cư tại TP.Hải Phòng

ẢNH: B.T

Theo đại diện UBND P.An Hải, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an phường và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự.

Qua xác minh, ngôi nhà trên là của bà Nguyễn Thị Cam (59 tuổi). Có 2 người bị thương trong vụ nổ là Quách Văn H. (44 tuổi, quê xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân) và Quách Văn C. (42 tuổi, em trai ông H.). Anh em ông H. và C. là khách trọ nhà bà Cam, cả hai đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay trong đêm, sức khỏe đang được theo dõi.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Chính quyền địa phương cũng đang thống kê thiệt hại, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.


