Thời sự

Một người tử vong sau tiếng nổ lớn ở vùng ven TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
29/11/2025 16:01 GMT+7

Một nam giới sống trên địa bàn xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM được xác định tử vong sau khi người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn.

Đến 15 giờ 30 ngày 29.11, Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa, điều tra làm rõ vụ một nam giới tử vong trên địa bàn sau khi người dân nghe tiếng nổ lớn.

Một người tử vong sau tiếng nổ lớn ở vùng ven TP.HCM- Ảnh 1.

Tuyến đường Nguyễn Thị Bưa gần hiện trường vụ nổ được lực lượng chức năng chốt chặn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, gần 11 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM nghe tiếng nổ lớn. Kiểm tra, mọi người phát hiện một nhà dân tại khu vực bị hư hỏng. Vụ việc nhanh chóng được báo chính quyền địa phương.

Từ camera an ninh người dân ghi lại cho thấy, tiếng nổ lớn làm rung lắc đồ đạc nhà dân dù cách hiện trường hàng chục mét.

Lực lượng chức năng sau đó cho phong tỏa quanh hiện trường và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa, không cho người lạ ra vào để phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức xác nhận vụ việc khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là nam giới, danh tính chưa được công bố. Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Bình luận (0)

