Thời sự

Người đàn ông ở TP.HCM bị bỏng sau tiếng nổ nghi do phóng điện

Trần Kha
Trần Kha
21/11/2025 06:05 GMT+7

Nghe tiếng nổ, người dân chạy đến kiểm tra thì thấy người đàn ông đang làm việc tại khu vực mặt tiền căn nhà trên đường Nguyễn Ảnh Thủ bị thương, bỏng da, quần áo cháy xém nghi do bị phóng điện.

Đến 18 giờ ngày 20.11, Công an phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, lấy lời khai, làm rõ vụ người đàn ông nghi bị phóng điện gây bỏng nặng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Người đàn ông ở TP.HCM bị bỏng sau tiếng nổ nghi do phóng điện- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng căng dây khu vực xảy ra vụ việc để điều tra

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ rồi thấy một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè tại trước căn nhà đang thi công sửa chữa trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM.

Người dân đến kiểm tra thì thấy nạn nhân bị thương, bỏng da, quần áo cháy xém nghi do bị phóng điện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt, sơ cứu, đưa nạn nhân bị thương vào bệnh viện. Nhân viên điện lực sau đó cũng có mặt kiểm tra điện tại khu vực để đảm bảo an toàn.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc bên trong căn nhà có một số người được thuê đến làm việc. Trong đó, nạn nhân đứng làm việc trên cao tại khu vực mặt tiền phía trước căn nhà. Nơi người này đứng gần với bình biến áp, đường dây trung thế 22 kV.

Người dân nghi người này bị phóng điện, ngã trên cao xuống. Hiện danh tính người đàn ông chưa được công an công bố. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

