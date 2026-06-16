Dự án chống sạt lở chậm tiến độ, Sở Xây dựng Quảng Ngãi ra tối hậu thư

Ngày 15.6, ông Mai Văn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khắc phục sạt lở taluy âm, nền, mặt đường tại Km14+500 trên tuyến ĐT.624B đoạn qua địa bàn xã Đình Cương (Quảng Ngãi).

Hiện trạng tuyến ĐT.624B đoạn qua địa bàn xã Đình Cương (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Tiến độ mới đạt hơn 50%

Theo Sở Xây dựng, hiện nay tiến độ thực hiện dự án đang bị chậm so với kế hoạch đã điều chỉnh, công tác tăng cường nhân công và thiết bị còn chậm triển khai.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt - đơn vị thi công, phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công theo hình thức cuốn chiếu, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, bù đắp phần khối lượng còn chậm, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30.7 theo kế hoạch.

Đơn vị thi công huy động nhiều trang thiết bị đến khu vực thi công ẢNH:: HẢI PHONG

Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục cọc khoan nhồi và tường chắn nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục sạt lở mái taluy hiện hữu, bảo đảm an toàn cho công trình giao thông cũng như khu vực dân cư lân cận.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công phải khẩn trương tăng cường nhân lực triển khai hạng mục tường chắn và đắp cát phía sau tường chắn.Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Đặc biệt, vào ban đêm phải bố trí đầy đủ rào chắn, đèn cảnh báo, dây phản quang và biển báo để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát, tính đến ngày 12.6, giá trị khối lượng thi công thực tế ngoài hiện trường mới đạt hơn 8,6 tỉ đồng, tương đương khoảng 50,2% giá trị hợp đồng (hơn 17,2 tỉ đồng).

Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án đã đi qua hơn một nửa, nhưng tiến độ thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch được phê duyệt.

Đơn vị thi công rào chắn tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông ẢNH: HẢI PHONG

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Thiên Phúc - đơn vị tư vấn thiết kế, tiếp tục bố trí nhân sự chuyên môn thường trực tại công trường, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý kịp thời các phát sinh kỹ thuật.

Đồng thời, Công ty TNHH tư vấn tổng hợp Bình Minh (tư vấn giám sát) và Công ty TNHH Tam Anh ATP (tư vấn quản lý dự án) phải tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên túc trực tại công trường để đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng thi công và báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Từng bị cảnh cáo vì chậm tiến độ

Trước đó, ngày 12.4, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn cảnh cáo lần thứ nhất đối với Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt do không bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Theo đánh giá của chủ đầu tư tại thời điểm đó, dự án đã thi công được 73/120 ngày, tương đương gần 61% tổng thời gian thực hiện, nhưng khối lượng hoàn thành mới chỉ đạt gần 5% giá trị hợp đồng.

Có hai khoan đập cáp tại công trường thi công

ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ chậm tiến độ, biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu cũng chưa thực hiện theo chỉ đạo của chủ đầu tư. Cụ thể, đối với hạng mục cọc khoan nhồi, đơn vị thi công vẫn sử dụng phương pháp khoan đập cáp thay vì khoan xoay như yêu cầu.

Theo Sở Xây dựng, việc tiếp tục áp dụng phương pháp khoan đập cáp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và hạ tầng lân cận mà còn khó đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ đầu tư cũng cảnh báo nếu nhà thầu tiếp tục chậm trễ hoặc không chấp hành các chỉ đạo, sẽ xem xét áp dụng các điều khoản xử phạt theo hợp đồng thi công đã ký kết.

Đơn vị thi công nói gì?

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Thanh Niên đại diện Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt cho biết, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do gặp vướng mắc về mặt bằng phục vụ thi công đường công vụ. Hiện đến ngày 15.6, đơn vị đã thi công khối lượng đạt hơn 60%.

"Hiện đơn vị đang tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm để bù tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời hạn 30.7, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", đại diện đơn vị thi công cho biết thêm.

Đối với yêu cầu chuyển sang sử dụng khoan xoay để thi công cọc khoan nhồi, đơn vị này cho biết đã đưa thiết bị khoan xoay đến công trường để phục vụ thi công theo chỉ đạo của chủ đầu tư.



Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, vào tháng 11.2024, tuyến ĐT.624B đoạn qua xã Đình Cương bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ.

Hiện đơn vị đã thi công đến ngày 15.6 đạt hơn 60% khối lượng ẢNH: HẢI PHONG

Điểm sạt lở kéo dài khoảng 60 - 80 m, trong đó khoảng một phần tư mặt đường bị nước lũ cuốn trôi, tạo thành hàm ếch ăn sâu vào taluy âm. Nhiều mảng bê tông mặt đường đã rơi xuống lòng sông Vệ, phần mặt đường còn lại xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nguy cơ tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào.

Dù cơ quan chức năng đã lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, đèn tín hiệu ban đêm và hạn chế tải trọng phương tiện, đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. Hằng ngày, hàng trăm lượt phương tiện vẫn phải lưu thông qua đoạn đường hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.