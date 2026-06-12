Gói thầu 755 tỉ đồng Bệnh viện đa khoa Cà Mau thi công thế nào?

Ngày 12.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau - chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường), vừa có báo cáo về kết quả và tiến độ thực hiện gói thầu số 27 thuộc dự án này.

Theo nguồn tin, đây là báo cáo được Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau theo đề nghị của cơ quan này liên quan đến tiến độ thi công gói thầu.

Gói thầu số 27 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường đang trong quá trình thi công (ảnh chụp ngày 27.5.2026) ẢNH: G.B

Gói thầu số 27 có giá trị dự toán hơn 822 tỉ đồng, giá trúng thầu hơn 775 tỉ đồng, được triển khai từ ngày 15.4.2025 đến 22.9.2026. Nhà thầu thi công là liên danh Cà Mau gồm Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) và Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, mỗi đơn vị đảm nhận khối lượng tương đương 50% giá trị hợp đồng.

Đến ngày 26.5.2026, gói thầu đạt khoảng 302,67 tỉ đồng giá trị khối lượng thực hiện trên tổng giá trị hợp đồng 711,278 tỉ đồng, tương đương 42,55%. Trong khi đó, gói thầu đã triển khai thi công được 406/525 ngày theo hợp đồng, tương đương 77,3% thời gian thực hiện.

Theo báo cáo, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thực hiện khoảng 137,82/355,639 tỉ đồng, đạt 38,75% giá trị phần việc đảm nhận. Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện khoảng 164,85/355,639 tỉ đồng, đạt 46,35%.

Tổng giá trị giải ngân của gói thầu, bao gồm cả tạm ứng, đạt 367,968 tỉ đồng, tương đương khoảng 51,7% giá trị hợp đồng. Trong đó, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) được giải ngân 174,148 tỉ đồng, còn Công ty cồ phần ản xuất công nghiệp xây lắp 3 được giải ngân 193,82 tỉ đồng.

Gói thầu chậm tiến độ

Gói thầu được chia thành 4 khu vực gồm P1, P2, P3 và P4. Đối với phần việc do Tổng công ty 319 đảm nhận tại khu P2 và P3, khu P2 cao 9 tầng đã thi công đổ bê tông dầm sàn đến tầng 6 nhưng được xác định chậm so với kế hoạch được duyệt. Tại khu P3 cao từ 4 đến 6 tầng, phần bê tông dầm sàn tầng 6 đã hoàn thành, phần sàn hành lang cầu nối và lắp đặt dàn khung thép hội trường đạt khoảng 80% khối lượng, song cũng được báo cáo là chậm so với kế hoạch.

Trong khi đó, Công ty cổ phần ản xuất công nghiệp xây lắp 3 phụ trách thi công khu P1 và P4. Cả hai khu vực đã hoàn thành đổ bê tông dầm sàn đến tầng mái và vượt tiến độ kế hoạch được duyệt. Công tác xây tường đạt khoảng 85%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Lý giải về tiến độ thực hiện, chủ đầu cho biết giai đoạn đầu thi công của các nhà thầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như địa chất khu vực dự án phức tạp, không đồng đều, thời tiết mưa nhiều, nguồn vật liệu khan hiếm và có thời điểm nhân lực thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ thi công của Tổng công ty 319 đến nay chưa đáp ứng theo kế hoạch được duyệt, trong khi Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 cơ bản đáp ứng kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, giá trị khối lượng thực hiện của gói thầu hiện chưa đạt theo tiến độ hợp đồng. Nguyên nhân được cho là phần lớn công việc đang tập trung ở kết cấu khung bê tông cốt thép, chiếm nhiều thời gian thi công nhưng giá trị nghiệm thu chưa cao. Khi các hạng mục hoàn thiện được triển khai đồng loạt, giá trị thực hiện của gói thầu sẽ tăng lên