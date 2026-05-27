Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Mưa lớn làm vết nứt sườn núi ở Măng Ri mở rộng, 28 hộ dân thấp thỏm

Hải Phong
Hải Phong
27/05/2026 09:03 GMT+7

Sau nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, một vết nứt sườn núi dài khoảng 100 m tại thôn Đăk Văn 2, xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đang có dấu hiệu mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn 28 hộ dân.

Sáng 27.5, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã ghi nhận tình trạng vết nứt sườn núi tại thôn Đăk Văn 2 với chiều dài khoảng 100 m.

Mưa lớn làm vết nứt sườn núi ở Măng Ri mở rộng, 28 hộ dân thấp thỏm- Ảnh 1.

Vết nứt xuất hiện trên sườn núi thuộc thôn Đăk Văn 2, xã Măng Ri (Quảng Ngãi) với chiều dài khoảng 100 m

ẢNH: D.X

Theo ông Quang, khu vực này từng xuất hiện dấu hiệu nứt gãy sau các đợt mưa lũ năm 2023. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, vết nứt tiếp tục có xu hướng mở rộng, đồng thời xuất hiện thêm một số điểm sạt trượt, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Hiện có 28 hộ dân sinh sống gần khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó nhiều người không khỏi lo lắng khi mùa mưa năm nay đang đến gần.

Vết nứt ngày càng lan rộng

Ông A Sĩ, Trưởng thôn Đăk Văn 2, cho biết ban đầu khu vực chỉ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Sau nhiều trận mưa lớn, các vết nứt ngày càng lan rộng khiến người dân bất an.

"Bà con rất lo lắng vì khu vực này có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Người dân mong chính quyền sớm có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống", ông A Sĩ chia sẻ.

Mưa lớn làm vết nứt sườn núi ở Măng Ri mở rộng, 28 hộ dân thấp thỏm- Ảnh 2.

Vết nứt sườn núi ngày càng lan rộng khiến người dân bất an

ẢNH: T.H

Trước diễn biến phức tạp, UBND xã Măng Ri đã tiến hành khoanh vùng khu vực có nguy cơ, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận vị trí xuất hiện vết nứt và chủ động theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguy cơ sạt lở tại thôn Đăk Văn 2, làm cơ sở đề xuất cơ quan chức năng cấp tỉnh khảo sát thực địa, xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Tiếp tục sạt lở trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen

Quảng Ngãi: Tiếp tục sạt lở trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen

Sạt lở tiếp diễn trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) khiến giao thông ách tắc dù đã được xử lý trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

nứt sườn núi Mưa lũ sạt trượt người dân bất an Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận