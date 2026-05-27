Mưa lớn làm vết nứt sườn núi ở Măng Ri mở rộng, 28 hộ dân thấp thỏm

Sáng 27.5, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã ghi nhận tình trạng vết nứt sườn núi tại thôn Đăk Văn 2 với chiều dài khoảng 100 m.

Vết nứt xuất hiện trên sườn núi thuộc thôn Đăk Văn 2, xã Măng Ri (Quảng Ngãi) với chiều dài khoảng 100 m ẢNH: D.X

Theo ông Quang, khu vực này từng xuất hiện dấu hiệu nứt gãy sau các đợt mưa lũ năm 2023. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, vết nứt tiếp tục có xu hướng mở rộng, đồng thời xuất hiện thêm một số điểm sạt trượt, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Hiện có 28 hộ dân sinh sống gần khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó nhiều người không khỏi lo lắng khi mùa mưa năm nay đang đến gần.

Vết nứt ngày càng lan rộng

Ông A Sĩ, Trưởng thôn Đăk Văn 2, cho biết ban đầu khu vực chỉ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Sau nhiều trận mưa lớn, các vết nứt ngày càng lan rộng khiến người dân bất an.

"Bà con rất lo lắng vì khu vực này có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Người dân mong chính quyền sớm có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống", ông A Sĩ chia sẻ.

Vết nứt sườn núi ngày càng lan rộng khiến người dân bất an ẢNH: T.H

Trước diễn biến phức tạp, UBND xã Măng Ri đã tiến hành khoanh vùng khu vực có nguy cơ, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận vị trí xuất hiện vết nứt và chủ động theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguy cơ sạt lở tại thôn Đăk Văn 2, làm cơ sở đề xuất cơ quan chức năng cấp tỉnh khảo sát thực địa, xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão.