Tuyên Quang: Lật thuyền trên hồ thủy điện, 2 vợ chồng tử vong

Mai Hà
30/03/2026 13:26 GMT+7

Đêm qua 29.3, trong khi thả lưới đánh cá trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), gió to làm lật thuyền khiến hai vợ chồng trẻ tử vong.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 22 giờ ngày 29.3, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Lật thuyền trên hồ thủy điện Tuyên Quang, 2 vợ chồng tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

ẢNH: CÔNG AN TUYÊN QUANG

Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy một thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T. đã tự ý sử dụng chiếc thuyền sắt trên chở vợ và con ra khu vực giữa sông để thả lưới. Một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, cháu Đ. bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T. và chị H. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích, chưa tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo về Công an tỉnh Tuyên Quang. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm. 

Lực lượng cảnh sát phối hợp với các lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngay trong đêm. Đến sáng nay đã tìm thấy vị trí thuyền đắm và tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm trong điều kiện khó khăn do nước sâu tại khu vực thủy điện, đến 11 giờ 30 trưa nay 30.3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa. Lực lượng chức năng đã bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng khuyến cáo người dân cần luôn tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền và cẩn trọng khi qua lại những khu vực ven hồ, bến phà, nhất là trong điều kiện trời tối, thời tiết bất lợi.

Vụ sát hại cụ bà 70 tuổi ở xã Tuyên Quang: Bắt giữ nghi phạm

Chiều 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ nghi phạm sát hại cụ bà 70 tuổi trong căn nhà cấp 4, trên đường Âu Cơ, thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết cũ).

