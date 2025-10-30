Vụ sát hại cụ bà 70 tuổi ở xã Tuyên Quang: Bắt giữ nghi phạm

Cụ bà bị sát hại khoảng 70 tuổi, sống một mình ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Qua truy xét nhanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tuyên Quang đã bắt được nghi phạm.

Theo nguồn tin, chiều tối 29.10, người dân khu vực đường Âu Cơ, thuộc xã Tuyên Quang, phát hiện cụ bà khoảng 70 tuổi sống một mình, tử vong trong căn nhà cấp 4. Trên cổ nạn nhân có vết thương sâu bởi vết cắt còn dính máu.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ sát hại cụ già ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: H.L

Qua truy xuất camera an ninh tại khu vực này, công an phát hiện có một thanh niên không mặc áo, đi vào nhà cụ bà trước thời điểm xảy ra vụ việc. Người này sống gần khu vực nhà nạn nhân, được cho là có khả năng đã sử dụng ma túy.

Công an nhanh chóng khoanh vùng, truy tìm và bắt giữ nghi phạm. Sau khi đưa về trụ sở, lực lượng chức năng dẫn nghi phạm trở lại hiện trường để thực nghiệm. Hiện vụ sát hại cụ bà ở xã Tuyên Quang, vẫn đang trong quá trình thụ lý điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.