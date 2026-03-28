Vụ thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ: Bắt tạm giam 2 bị can

Ngày 28.3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, ở xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, ở xã Suối Hiệp). Hai bị can này liên quan đến vụ một thiếu tá công an hy sinh khi truy đuổi "cát tặc" trên sông Cái.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 0 giờ 30 ngày 21.3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và đại úy Nguyễn Ngọc Hải (31 tuổi) tuần tra nắm tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái, thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi phát hiện Thắng và Tuấn đang hút cát trái phép dưới lòng sông, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu dừng hoạt động để kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà còn ngoan cố cản trở, chống đối, ngăn không cho đại úy Nguyễn Xuân Hải tiếp cận phương tiện.

Trong điều kiện đêm tối, dòng nước chảy xiết, tình huống diễn biến phức tạp khiến đại úy Nguyễn Xuân Hải bị đuối nước và hy sinh. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh vào sáng cùng ngày (21.3).

Bị can Nguyễn Ngọc Thắng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã được thăng quân hàm lên thiếu tá sau khi hy sinh. Đây là sự ghi nhận của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đối với những cống hiến và sự hy sinh của đại úy Hải trong quá trình đấu tranh bảo vệ tài nguyên, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Sau khi xảy ra vụ việc đại úy công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thu thập, củng cố hồ sơ, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Thắng và Tuấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.