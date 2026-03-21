Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa: Đại úy công an xã hy sinh khi truy đuổi 'cát tặc' trên sông

Bá Duy
21/03/2026 11:30 GMT+7

Bơi ra sông để giữ phương tiện của 'cát tặc' giữa dòng nước chảy xiết trong đêm ở xã Diên Lâm (Khánh Hòa), một đại úy công an xã đã hy sinh, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và lực lượng công an cơ sở.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 21.3, hai cán bộ Công an xã Diên Lâm (Khánh Hòa) gồm đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và đại úy Nguyễn Ngọc Hải (31 tuổi) thực hiện trinh sát để nắm tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Tổ công tác đã phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng kéo bè ra giữa sông bỏ chạy. Đại úy Nguyễn Xuân Hải lập tức bơi theo nhằm tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm. Nhưng giữa dòng nước chảy xiết, anh không may bị đuối nước, chìm xuống và mất tích.

Khu vực nơi đại úy Nguyễn Xuân Hải gặp nạn, đoạn sông Cái qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm, Khánh Hòa

ẢNH: K.N

Công an xã Diên Lâm ngay sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng 21.3, thi thể đại úy Nguyễn Xuân Hải đã được tìm thấy.

Trong sáng cùng này, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, cho biết sự hy sinh của đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với gia đình, lực lượng công an cơ sở; đồng thời cho thấy những rủi ro, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt khi đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là việc khai thác tài nguyên trái phép trên các tuyến sông tại Khánh Hòa.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa Hy sinh Công an xã Diên Lâm cát tặc Đại úy công an xã hy sinh Đại úy công an xã khai thác khoáng sản khai thác cát trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận