Khánh Hòa: Đại úy công an xã hy sinh khi truy đuổi 'cát tặc' trên sông

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 21.3, hai cán bộ Công an xã Diên Lâm (Khánh Hòa) gồm đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và đại úy Nguyễn Ngọc Hải (31 tuổi) thực hiện trinh sát để nắm tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Tổ công tác đã phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng kéo bè ra giữa sông bỏ chạy. Đại úy Nguyễn Xuân Hải lập tức bơi theo nhằm tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm. Nhưng giữa dòng nước chảy xiết, anh không may bị đuối nước, chìm xuống và mất tích.

Khu vực nơi đại úy Nguyễn Xuân Hải gặp nạn, đoạn sông Cái qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm, Khánh Hòa

Công an xã Diên Lâm ngay sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng 21.3, thi thể đại úy Nguyễn Xuân Hải đã được tìm thấy.

Trong sáng cùng này, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, cho biết sự hy sinh của đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với gia đình, lực lượng công an cơ sở; đồng thời cho thấy những rủi ro, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt khi đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là việc khai thác tài nguyên trái phép trên các tuyến sông tại Khánh Hòa.