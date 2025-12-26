Cảnh sát đột kích rạng sáng, tạm giữ 39 người ở bãi khai thác cát trái phép

Ngày 26.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan 2 điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn; cùng thuộc H.Tây Sơn, Bình Định cũ).

Lực lượng công an tạm giữ nhiều phương tiện và thiết bị tại các điểm khai thác cát trái phép ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo đó, lúc 2 giờ ngày 25.12, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại tá Bùi Đức Tài, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, Ban Chuyên án 1225K đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, đồng loạt kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc và thôn Vĩnh Lộc.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc và thôn Vĩnh Lộc ẢNH: TRỊ BÌNH

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 11 xe ben, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 xe máy, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm; tạm giữ 39 người liên quan cùng khoảng 410 m³ cát và nhiều tang vật khác phục vụ điều tra.

Cụ thể, tại điểm khai thác cát trái phép ở thôn Vĩnh Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 6 xe tải ben hiệu Chiến Thắng, 3 ô tô con, 3 xe máy và khoảng 150 m³ cát; đồng thời tạm giữ 25 người để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Trong khi đó, tại điểm khai thác cát trái phép ở thôn Phú Lạc, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 xe tải ben hiệu Chiến Thắng, 2 máy cày tự chế, 3 máy đào, 1 xe tải kéo chở máy đào, khoảng 110 m³ cát; tạm giữ 14 người có liên quan.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đột kích bãi khai thác cát lúc rạng sáng ẢNH: TRỊ BÌNH

Mở rộng kiểm tra, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện thêm khoảng 150 m³ cát đang được tập kết tại khu vực cách hiện trường khoảng 1 km, nghi liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép nêu trên.

Trong ngày 25.12, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Viện KSND tỉnh khẩn trương thực hiện các lệnh khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến các điểm khai thác cát trái phép này.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Chuyên án 1225K tiếp tục đấu tranh mở rộng, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ khai thác cát trái phép tại Tây Sơn ẢNH: TRỊ BÌNH

Việc triệt phá thành công 2 điểm khai thác cát trái phép nói trên, đã kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên khoáng sản, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, củng cố niềm tin của người dân. Đây cũng là một trong những kết quả nổi bật của Công an tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nhiệm vụ chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.