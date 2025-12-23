Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Công an Gia Lai bàn giao 2 căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Trị Bình
Trị Bình
23/12/2025 18:36 GMT+7

Sau chưa đầy 3 tuần thi công khẩn trương, 2 căn nhà kiên cố đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung' do Bộ Công an hỗ trợ đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao cho người dân.

Chiều 23.12, Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 2 căn nhà đầu tiên trong số 20 căn nhà được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và Công an tỉnh trực tiếp xây dựng cho người dân, thuộc khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung".

Hai căn nhà được khánh thành thuộc về gia đình ông Phạm Đình Ba (55 tuổi, thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc) và ông Trần Thanh Thuận (57 tuổi, thôn Kiều Đông, xã Xuân An).

Công an Gia Lai bàn giao 2 căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'- Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao căn nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" cho ông Phạm Đình Ba

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngôi nhà của ông Phạm Đình Ba được khởi công ngày 5.12 và hoàn thành sau 18 ngày thi công. Trước đó, trong đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua, căn nhà cũ của ông Ba bị hư hỏng hoàn toàn. Ông Ba có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh và sống một mình.

Để giúp ông sớm có nơi an cư, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ Công an) huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng lại ngôi nhà. Căn nhà mới được xây dựng kiên cố, diện tích gần 50 m², bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn lâu dài trước thiên tai.

Tại lễ bàn giao nhà, đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, Công an tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tổ chức thi công trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

"Tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng, từ nguồn của UBND tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh và sự vận động của Công an xã, nhằm giúp người dân sớm ổn định đời sống, yên tâm vui xuân, đón tết", đại tá Long thông tin.

Nhận nhà mới, ông Ba xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ công an, các lực lượng tham gia "Chiến dịch Quang Trung", cùng sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và bà con địa phương. Theo ông, đây không chỉ là nơi ở an toàn sau thiên tai mà còn là nguồn động viên lớn để ông vững tâm ổn định cuộc sống, vươn lên trong thời gian tới.

Công an Gia Lai bàn giao 2 căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'- Ảnh 2.

Lãnh đạo nhiều đơn vị và chính quyền địa phương đến chia vui, chúc mừng khi ông Ba nhận nhà mới

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trong khi đó, căn nhà của ông Trần Thanh Thuận được hoàn thiện sau 20 ngày thi công, với kết cấu kiên cố, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và bảo đảm an toàn trước các điều kiện thời tiết bất lợi.

Xúc động trong ngày nhận nhà mới, ông Thuận bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tham gia chiến dịch.

"Nếu không có sự giúp đỡ này, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có thể dựng lại được ngôi nhà sau thiên tai. Đây là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn, làm lại từ đầu", ông Thuận chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, để bảo đảm tiến độ các căn nhà còn lại theo kế hoạch, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công đồng bộ, vừa đẩy nhanh tiến độ vừa bảo đảm chất lượng công trình. Qua đó, khẳng định hiệu quả triển khai Chiến dịch Quang Trung", hướng tới mục tiêu giúp người dân vùng thiên tai có chỗ ở an toàn, từng bước khắc phục hậu quả và ổn định an sinh xã hội.

Bữa khoai, sắn nghĩa tình vùng lũ Gia Lai gửi bộ đội 'Chiến dịch Quang Trung'

Bữa khoai, sắn nghĩa tình vùng lũ Gia Lai gửi bộ đội 'Chiến dịch Quang Trung'

Giữa công trường 'Chiến dịch Quang Trung' ở Gia Lai, những củ khoai, củ sắn bà con mang đến đã trở thành món quà đặc biệt, sưởi ấm tình quân - dân.

