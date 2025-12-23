Bữa khoai, sắn nghĩa tình vùng lũ Gia Lai gửi bộ đội 'Chiến dịch Quang Trung'

Trong không khí thi đua chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, trên các công trình xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Gia Lai, "Chiến dịch Quang Trung" vẫn diễn ra với nhịp độ khẩn trương, thần tốc.

Không ngày nghỉ, không quản mưa gió, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kiên trì bám công trình, chạy đua với thời gian để người dân sớm có mái nhà kiên cố, an tâm đón tết.

Bữa cơm ấm áp tình quân dân

Sáng 22.12, khi "Chiến dịch Quang Trung" bước vào chặng nước rút, tại công trình xây dựng nhà cho ông Nguyễn Thanh Cường (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai; H.Tuy Phước, Bình Định cũ), nhịp lao động vẫn hối hả. Giữa mưa gió còn vương, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng nhịp búa, nhịp xẻng, xen lẫn tiếng cười nói ấm áp của cán bộ, chiến sĩ và người thân gia đình, tạo nên một "công trường không nghỉ".

Những món quà quê do gia đình ông Cường và bà con thôn Kim Đông (xã Tuy Phước Đông) gửi tặng bộ đội nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Giữa căn nhà đang dần hoàn thiện, một hình ảnh bình dị khiến nhiều người cảm động. Trên những chồng gạch xếp ngay ngắn là khoai, sắn, ổi, vú sữa, chuối, bánh gạo và nước trà - những món quà quê mộc mạc do gia đình ông Cường và bà con thôn Kim Đông gửi tặng bộ đội nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Anh em bộ đội giúp gia đình tôi rất chân tình. Trời mưa gió vẫn mặc áo mưa ra làm, có khi làm cả ban đêm để kịp tiến độ. Nhân ngày 22.12, tôi bàn với vợ làm bữa cơm trưa, thêm vài món để anh em vui. Không nhiều, nhưng ấm áp tình cảm quân dân", ông Nguyễn Thanh Cường chia sẻ.

Bữa cơm trưa ấm áp tình quân dân trong ngày 22.12 tại nhà ông Nguyễn Thanh Cường (thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Ông Bùi Thanh Long, Phó bí thư Chi bộ thôn Kim Đông, không giấu được xúc động: "Bộ đội làm việc không ngại mưa nắng, không quản khó khổ. Đúng là Bộ đội của Bác Hồ: đi dân nhớ, ở dân thương. Bà con ở đây ai cũng quý các chú bộ đội".

Tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn xã Tuy Phước Đông, ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã, thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai trong "Chiến dịch Quang Trung".

Thấm đẫm nghĩa tình

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 đang giúp gia đình ông Cường xây nhà, đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, khẳng định cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung" đều xác định rõ trách nhiệm trước nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (bên phải), đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung" trong ngày 22.12 ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

"Anh em làm việc ba ca, bốn kíp, cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ. Riêng dịp 22.12 này cũng không nghỉ mà tiếp tục thi công. Đó chính là bản chất Bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất cho bà con", đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.

Không chỉ chạy đua với thời gian, từng chi tiết của ngôi nhà, từ móng, tường đến mái, đều được cán bộ, chiến sĩ chăm chút cẩn thận, bảo đảm kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ. Mỗi căn nhà không chỉ "ở được", mà còn "ở bền, ở lâu", để người dân thật sự yên tâm sau thiên tai.

Với anh Nguyễn Quý Dương, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739, tham gia xây nhà cho dân không phải là nhiệm vụ nặng nề, mà là niềm vui và trách nhiệm.

"Khi nhận nhiệm vụ, chúng mình không ngại khó, ngại khổ mà còn thấy rất tự hào vì được giúp bà con. Những ngày được lao động, hòa chung nhịp sống với người dân sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với những người lính. Nhiều lúc anh em chúng tôi quên cả ngày lễ, ngày nghỉ, chỉ mong kịp tiến độ để bà con có nhà ở, có nhà đón tết", anh Dương nói.

Ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi các đợt thiên tai vào tháng 11.2025 tại Gia Lai, nhiều ngôi nhà "Chiến dịch Quang Trung"đang thần tốc thành hình ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Ngày 22.12 năm nay, trên các công trình của "Chiến dịch Quang Trung", không có lễ kỷ niệm long trọng. Nhưng có một "ngày lễ đặc biệt", ngày mà phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện rõ nét nhất, lặng lẽ mà sâu sắc, qua từng bữa khoai, bữa sắn nghĩa tình và từng mái nhà được dựng lên giữa vùng lũ Gia Lai.