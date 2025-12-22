Cháy lớn tại gara ô tô ở Gia Lai, nhiều xe bị thiêu rụi

Khoảng 14 giờ 10 ngày 22.12, nhân viên làm việc tại Công ty TNHH MTV Đức Duy Auto (ở đường Nguyễn Bá Ngọc, P.Hội Phú, Gia Lai) phát hiện khói bốc lên từ khu vực xưởng sửa chữa của gara. Nhận thấy dấu hiệu cháy lớn, các nhân viên lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Đây là gara hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng và kiểm tra kỹ thuật xe ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chữa cháy xác định đám cháy có diện tích lớn, diễn biến phức tạp nên kịp thời tăng cường phương tiện, huy động thêm nhân lực để khống chế hỏa hoạn.

Nhiều ô tô bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn ẢNH: TRẦN HIẾU

Khu vực xảy ra cháy có kết cấu khung sắt chịu lực, tường xây gạch cao khoảng 2 m, phía trên quây tôn, mái lợp tôn, quy mô 1 tầng. Thời điểm được phát hiện, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội bên trong khu vực gara sửa chữa xe với diện tích khoảng 500 m², nơi có nhiều ô tô đang được sửa chữa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khoanh vùng đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang khu dân cư lân cận.

Đến khoảng 14 giờ 58 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn; không xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Vụ cháy lớn đã thiêu rụi một số ô tô đang sửa chữa tại cơ sở. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.