Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Lã Nghĩa Hiếu
15/05/2026 18:29 GMT+7

Bùi Đình Khánh bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình về 2 tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 15.5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo liên quan đường dây ma túy xuyên tỉnh, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng.

Bùi Đình Khánh lĩnh án tử hình - Ảnh 1.

Bùi Đình Khánh lĩnh án tử hình

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, bị cáo Bùi Đình Khánh bị tuyên án tử hình về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 4 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

HĐXX xác định, Bùi Đình Khánh giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp tham gia mua bán số lượng lớn heroin, chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ việc giao dịch ma túy và chống trả khi bị phát hiện.

Bùi Đình Khánh lĩnh án tử hình - Ảnh 2.

Các bị cáo nghe tuyên án

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đối với bị cáo Hà Thương Hải, tòa tuyên tù chung thân về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; cùng nhiều mức án khác liên quan ma túy và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hai bị cáo Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng cùng bị tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, HĐXX tuyên án tù chung thân đối với các bị cáo: Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh với các tội danh liên quan mua bán ma túy và giết người.

Các bị cáo khác nhận mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến hơn 21 năm tù về các tội che giấu tội phạm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bạn gái Bùi Đình Khánh là Triệu Nguyễn Hoài Thương bị tuyên 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 - 36 tháng.  

Theo cáo trạng, tối 17.4.2025, tại khu vực P.Bãi Cháy, lực lượng công an phát hiện nhóm của Bùi Đình Khánh giao dịch 16 bánh heroin. Trong quá trình bị truy bắt, các bị cáo đã sử dụng súng AK chống trả lực lượng chức năng.

Vụ nổ súng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 13 kg heroin cùng nhiều súng quân dụng, đạn và lựu đạn liên quan vụ án.

Bùi Đình Khánh: 'Bản án tử hình là thích đáng với tôi'

Bùi Đình Khánh thừa nhận bản thân là người cầm đầu đường dây ma túy, đồng thời cho rằng mức án tử hình mà Viện KSND đề nghị là đúng người, đúng tội.

