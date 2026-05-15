Bùi Đình Khánh: 'Bản án tử hình là thích đáng với tôi'

Ngày 15.5, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Ninh, bị cáo Bùi Đình Khánh được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.



Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước bục khai báo, Bùi Đình Khánh gửi lời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nhóm bị cáo phạm tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Bị cáo Khánh nói rằng, nhiều người liên quan chỉ vì tình cảm cá nhân nên vô tình vi phạm pháp luật sau khi bị cáo chủ động liên lạc nhờ giúp đỡ trong quá trình bỏ trốn.

Bùi Đình Khánh đề nghị HĐXX cân nhắc hoàn cảnh của một số bị cáo như Hồ Thị Thư, là mẹ nuôi đang lớn tuổi, sức khỏe yếu và phải chăm lo gia đình. Ngoài ra, các bị cáo Triệu Thị Hiền, Triệu Nguyễn Hoài Thương, Lò Văn Minh là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế và có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lời nói sau cùng, Bùi Đình Khánh thừa nhận bản thân "thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu ý chí trước lòng tham nên gục ngã".

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Mặc dù được ăn học, gia đình có truyền thống cách mạng nhưng bị cáo đã sa ngã trước lợi nhuận, thực hiện hành vi buôn bán ma túy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", Bùi Đình Khánh trình bày tại tòa.

Bị cáo cũng cho rằng vụ án khiến nhiều gia đình tan nát, nhiều người vướng vòng lao lý.

"Nhiều gia đình tan nát, tất cả đều là do những người như bị cáo có nhận thức về pháp luật còn kém. Vì lòng tham nên bị gục ngã trước cám dỗ", Bùi Đình Khánh nói.

"Trùm" ma túy cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị cáo, đặc biệt là mẹ bị cáo. Bùi Đình Khánh nói rằng, bản thân là con trưởng trong gia đình, đã phụ sự mong đợi của mẹ, đã không làm tròn trách nhiệm của một người con với gia đình.

Ngoài ra, Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn tới gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ công an hy sinh trong quá trình truy bắt nhóm tội phạm ma túy.

Khi được HĐXX hỏi có đề nghị gì cho bản thân, Bùi Đình Khánh khẳng định không xin giảm nhẹ hình phạt. "Bị cáo thấy bản án đó là thích đáng với mình. Đúng người, đúng tội, không có gì sai", Bùi Đình Khánh nói.

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây mua bán ma túy xuyên tỉnh, trực tiếp cất giấu heroin, chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch ma túy và chống trả lực lượng chức năng.

Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh trước đó đã đề nghị tuyên tử hình Bùi Đình Khánh về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.