Bùi Đình Khánh xin trả iPhone 15 cho gia đình

Ngày 14.5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về các tội danh đặc biệt nghiêm trọng liên quan ma túy, vũ khí quân dụng và chống trả lực lượng chức năng.



Bùi Đình Khánh tại phiên xét xử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại phần xét hỏi và xử lý vật chứng, Bùi Đình Khánh khai, thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động.

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả lại một chiếc iPhone 15 cho gia đình sử dụng vì "không liên quan vụ án". Đối với chiếc điện thoại còn lại, Khánh đồng ý để cơ quan điều tra tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Ngoài nội dung liên quan vật chứng, HĐXX tiếp tục làm rõ vai trò của Bùi Đình Khánh trong đường dây mua bán ma túy xuyên tỉnh hoạt động từ Phú Thọ, Hà Nội đến Quảng Ninh.

Tại phiên xét xử, HĐXX công bố nhiều bị hại trong vụ án không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại tài sản. Trong đó, ông Nguyễn Đăng Khương, đại diện gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, có đơn xin vắng mặt và không yêu cầu bồi thường.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17.4.2025, Bùi Đình Khánh đã chuẩn bị địa điểm tại P.Bãi Cháy (Quảng Ninh) để cất giấu 25 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về tiêu thụ.



Ngoài heroin, cơ quan điều tra xác định Khánh còn mua hàng trăm viên thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy khác nhằm bán kiếm lời.

Đáng chú ý, Bùi Đình Khánh bị cáo buộc cất giấu 2 khẩu súng AK, 1 khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 17.4.2025, tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, Bùi Đình Khánh dùng súng AK nổ súng vào lực lượng truy bắt.

Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ nhiều phát súng, dùng xe tải chặn đầu xe công an, làm hư hỏng nhiều phương tiện với tổng thiệt hại hơn 128 triệu đồng.