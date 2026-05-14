Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bạn gái Bùi Đình Khánh khai gì trước tòa?

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/05/2026 15:15 GMT+7

Bạn gái Bùi Đình Khánh khai tại tòa rằng Khánh không nói rõ việc đang bị truy bắt sau vụ nổ súng, khiến bị cáo vướng vòng lao lý vì hành vi che giấu tội phạm.

Ngày 14.5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Bạn gái nói Bùi Đình Khánh giấu chuyện bị truy bắt - Ảnh 1.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương tại phiên xét xử

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại phần xét hỏi, HĐXX làm rõ vai trò của Triệu Nguyễn Hoài Thương (20 tuổi, trú Thái Nguyên), bạn gái Bùi Đình Khánh, trong quá trình hỗ trợ Khánh bỏ trốn.

Khai trước tòa, Thương cho biết, tối 17.4.2025, khi đang ở phòng trọ của Triệu Thị Hiền, bạn gái Hà Thương Hải, thì nhận được điện thoại của Bùi Đình Khánh nhờ gọi taxi đón tại khu vực QL18.

Theo lời khai, Bùi Đình Khánh còn nhờ liên hệ với Nguyễn Thị Phương để xin ở nhờ tại phòng trọ ở H.Quốc Oai (cũ), Hà Nội.

"Tôi chỉ biết Khánh bắn chết người chứ chưa biết liên quan đến ma túy", bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương khai tại tòa.

Bị cáo cho rằng thời điểm đó Bùi Đình Khánh không nói rõ việc đang bị công an truy bắt sau vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Thương lên Google tìm số taxi để đón Khánh. Tuy nhiên, do không xác định được vị trí cụ thể và không liên lạc lại được với Khánh nên chuyến xe đầu tiên bị hủy.

Đến sáng 18.4.2025, Bùi Đình Khánh tiếp tục dùng số điện thoại lạ gọi cho bạn gái để nhờ liên hệ chỗ ở.

Liên quan vụ việc, Triệu Thị Hiền khai đã dùng điện thoại cá nhân tìm tài khoản Telegram "BXH" theo yêu cầu của Thương và kết nối được với tài khoản của Bùi Đình Khánh.

Sau khi gửi vị trí đón, tài khoản Telegram của Khánh lập tức thu hồi tin nhắn. Hiền sau đó báo lại cho Thương để tiếp tục liên hệ taxi.

Theo hồ sơ vụ án, Triệu Nguyễn Hoài Thương đã chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cọc cho tài xế taxi để di chuyển tới điểm đón Bùi Đình Khánh.

Tuy nhiên, do không liên lạc lại được với Khánh nên Thương chủ động hủy chuyến xe. Sau đó, tài xế hoàn lại 500.000 đồng, giữ lại 1 triệu đồng tiền phí di chuyển.

Tại phiên tòa, Triệu Nguyễn Hoài Thương thừa nhận hành vi của mình là sai và cho rằng việc Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội che giấu tội phạm là đúng quy định pháp luật.

Bùi Đình Khánh và 'bóng hồng' 20 tuổi ngày hầu tòa

Tin liên quan

Bạn gái gọi taxi giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Bạn gái gọi taxi giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Cáo trạng xác định bị cáo Bùi Đình Khánh được bạn gái nhiều lần hỗ trợ gọi taxi, chuyển tiền và thay đổi địa điểm đón nhằm giúp bỏ trốn.

Cáo trạng cáo buộc tội ác của Bùi Đình Khánh

Xét xử Bùi Đình Khánh

Khám phá thêm chủ đề

TAND tỉnh Quảng Ninh Bùi Đình Khánh Bạn gái Bùi Đình Khánh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận