Bạn gái Bùi Đình Khánh khai gì trước tòa?

Ngày 14.5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.



Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương tại phiên xét xử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại phần xét hỏi, HĐXX làm rõ vai trò của Triệu Nguyễn Hoài Thương (20 tuổi, trú Thái Nguyên), bạn gái Bùi Đình Khánh, trong quá trình hỗ trợ Khánh bỏ trốn.

Khai trước tòa, Thương cho biết, tối 17.4.2025, khi đang ở phòng trọ của Triệu Thị Hiền, bạn gái Hà Thương Hải, thì nhận được điện thoại của Bùi Đình Khánh nhờ gọi taxi đón tại khu vực QL18.

Theo lời khai, Bùi Đình Khánh còn nhờ liên hệ với Nguyễn Thị Phương để xin ở nhờ tại phòng trọ ở H.Quốc Oai (cũ), Hà Nội.

"Tôi chỉ biết Khánh bắn chết người chứ chưa biết liên quan đến ma túy", bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương khai tại tòa.

Bị cáo cho rằng thời điểm đó Bùi Đình Khánh không nói rõ việc đang bị công an truy bắt sau vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Thương lên Google tìm số taxi để đón Khánh. Tuy nhiên, do không xác định được vị trí cụ thể và không liên lạc lại được với Khánh nên chuyến xe đầu tiên bị hủy.

Đến sáng 18.4.2025, Bùi Đình Khánh tiếp tục dùng số điện thoại lạ gọi cho bạn gái để nhờ liên hệ chỗ ở.

Liên quan vụ việc, Triệu Thị Hiền khai đã dùng điện thoại cá nhân tìm tài khoản Telegram "BXH" theo yêu cầu của Thương và kết nối được với tài khoản của Bùi Đình Khánh.

Sau khi gửi vị trí đón, tài khoản Telegram của Khánh lập tức thu hồi tin nhắn. Hiền sau đó báo lại cho Thương để tiếp tục liên hệ taxi.

Theo hồ sơ vụ án, Triệu Nguyễn Hoài Thương đã chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cọc cho tài xế taxi để di chuyển tới điểm đón Bùi Đình Khánh.

Tuy nhiên, do không liên lạc lại được với Khánh nên Thương chủ động hủy chuyến xe. Sau đó, tài xế hoàn lại 500.000 đồng, giữ lại 1 triệu đồng tiền phí di chuyển.

Tại phiên tòa, Triệu Nguyễn Hoài Thương thừa nhận hành vi của mình là sai và cho rằng việc Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội che giấu tội phạm là đúng quy định pháp luật.