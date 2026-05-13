Cáo trạng cáo buộc tội ác của Bùi Đình Khánh

Lã Nghĩa Hiếu
13/05/2026 11:25 GMT+7

Cáo trạng xác định Bùi Đình Khánh giữ vai trò cầm đầu đường dây ma túy xuyên tỉnh, chuẩn bị súng AK và lựu đạn chống trả lực lượng chức năng, khiến một cán bộ công an hy sinh.

Ngày 13.5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận.

Bùi Đình Khánh cùng các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú P.Việt Hưng, Quảng Ninh) bị truy tố các tội giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Bùi Đình Khánh là mắt xích trung tâm kết nối nguồn heroin từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh trực tiếp tham gia điều hành vận chuyển, tập kết ma túy và thuê căn hộ tại chung cư GreenBay Garden (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh) để cất giấu heroin cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan Ngô Văn Tuyên (trú Phú Thọ). Trước khi bị bắt trong vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc.

Sau đó, Hà Thương Hải và Nguyễn Thị Phương đào lấy số heroin này rồi tìm cách tiêu thụ. Khi biết Hải và Phương đang nắm giữ nguồn hàng lớn, Bùi Đình Khánh tham gia bàn bạc, tìm đầu ra tại Quảng Ninh.

Dẫn giải bị cáo Bùi Đình Khánh tới phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh cùng Hà Thương Hải giữ vai trò chính trong việc chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch ma túy và chống trả nếu bị phát hiện.

Để vận hành đường dây, Bùi Đình Khánh phân công nhiều người tham gia vận chuyển, cảnh giới và hỗ trợ giao dịch. Nguyễn Văn Linh nhiều lần lái xe chở heroin từ Phú Thọ xuống Hà Nội và Quảng Ninh. Hà Quang Sơn tham gia nạp đạn vào các hộp tiếp đạn súng AK, cảnh giới và hỗ trợ bỏ trốn sau khi vụ án bị bại lộ.

Theo kế hoạch, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm thống nhất bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng mỗi bánh cho một đối tượng tên Thanh, hẹn giao dịch tại khu vực Bãi Cháy tối 17.4.2025.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Hữu Đằng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg.

Ngay sau khi biết đồng phạm bị bắt, Bùi Đình Khánh cùng nhóm liên quan dùng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy.

Tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân và trạm thu phí Việt Hưng, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn nhiều phát về phía lực lượng truy bắt. Một viên đạn trúng thiếu tá Nguyễn Đăng Khải khiến cán bộ này hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ hơn 13,1 kg heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp, súng AK, súng colt, lựu đạn, hàng trăm viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh bỏ trốn qua nhiều địa phương. Một số bị cáo khác bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm do hỗ trợ Khánh thuê xe, chuyển tiền và giữ liên lạc trong thời gian lẩn trốn.

Theo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo hoạt động có tổ chức, sử dụng số lượng lớn ma túy và chuẩn bị vũ khí quân dụng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra trong 3 ngày. HĐXX sẽ tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo và toàn bộ đường dây ma túy liên tỉnh này.

Sáng 13.5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

