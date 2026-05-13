Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bùi Đình Khánh hầu tòa

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/05/2026 09:02 GMT+7

Sáng 13.5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, an ninh tại khu vực trụ sở tòa án được siết chặt với nhiều lớp kiểm soát. Bị cáo Bùi Đình Khánh bị lực lượng cảnh sát dẫn giải tới phiên xét xử trong bộ quần áo bị can màu xanh.

Bùi Đình Khánh lộ vẻ lạnh lùng khi ra tòa- Ảnh 1.

Dẫn giải bị cáo Bùi Đình Khánh đến phiên xét xử sơ thẩm

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau khi được áp giải ra khỏi xe, Bùi Đình Khánh tỏ ra khá bình thản, gương mặt lạnh, ít biểu cảm. Khi di chuyển vào khu vực xét xử, bị cáo nhiều lần ngẩng mặt, mỉm cười, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh.

Bùi Đình Khánh lộ vẻ lạnh lùng khi ra tòa- Ảnh 2.

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra từ 13 - 15.5

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Hà Nội, Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định nhóm này nhiều lần mua bán heroin, ketamine và ma túy tổng hợp với số lượng đặc biệt lớn; sử dụng căn hộ chung cư, ô tô và mạng xã hội để liên lạc, giao dịch và tổ chức sử dụng ma túy.

Đặc biệt, trong quá trình bị truy bắt vào tháng 4.2025, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm đã sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Bùi Đình Khánh lộ vẻ lạnh lùng khi ra tòa- Ảnh 3.

Các bị cáo được áp giải đến phiên tòa

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 13,1 kg heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp, súng AK, súng colt, lựu đạn, hàng trăm viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài Bùi Đình Khánh, nhiều bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử với các tội danh như "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "che giấu tội phạm".

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15.5 tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Tin liên quan

Xét xử Bùi Đình Khánh

Xét xử Bùi Đình Khánh

Bùi Đình Khánh, bị cáo nổ súng khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ, sẽ bị đưa ra xét xử.

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt bạn gái Bùi Đình Khánh

Lời khai của bị can Bùi Đình Khánh

Khám phá thêm chủ đề

TAND tỉnh Quảng Ninh Viện KSND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải Bùi Đình Khánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận