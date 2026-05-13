Bùi Đình Khánh hầu tòa

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, an ninh tại khu vực trụ sở tòa án được siết chặt với nhiều lớp kiểm soát. Bị cáo Bùi Đình Khánh bị lực lượng cảnh sát dẫn giải tới phiên xét xử trong bộ quần áo bị can màu xanh.

Dẫn giải bị cáo Bùi Đình Khánh đến phiên xét xử sơ thẩm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau khi được áp giải ra khỏi xe, Bùi Đình Khánh tỏ ra khá bình thản, gương mặt lạnh, ít biểu cảm. Khi di chuyển vào khu vực xét xử, bị cáo nhiều lần ngẩng mặt, mỉm cười, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh.

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra từ 13 - 15.5 ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Hà Nội, Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định nhóm này nhiều lần mua bán heroin, ketamine và ma túy tổng hợp với số lượng đặc biệt lớn; sử dụng căn hộ chung cư, ô tô và mạng xã hội để liên lạc, giao dịch và tổ chức sử dụng ma túy.

Đặc biệt, trong quá trình bị truy bắt vào tháng 4.2025, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm đã sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Các bị cáo được áp giải đến phiên tòa ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 13,1 kg heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp, súng AK, súng colt, lựu đạn, hàng trăm viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài Bùi Đình Khánh, nhiều bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử với các tội danh như "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "che giấu tội phạm".

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15.5 tại TAND tỉnh Quảng Ninh.