Bạn gái gọi taxi giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Lã Nghĩa Hiếu
13/05/2026 11:42 GMT+7

Cáo trạng xác định bị cáo Bùi Đình Khánh được bạn gái nhiều lần hỗ trợ gọi taxi, chuyển tiền và thay đổi địa điểm đón nhằm giúp bỏ trốn.

Ngày 13.5, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng.

Bạn gái Bùi Đình Khánh tại phiên xét xử

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại phiên tòa, HĐXX làm rõ vai trò của Triệu Nguyễn Hoài Thương (20 tuổi, trú Thái Nguyên), bạn gái Bùi Đình Khánh, trong quá trình giúp sức cho Khánh bỏ trốn sau khi gây án.

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21 giờ ngày 17.4.2025, sau khi bỏ trốn tới khu vực đồi thông Yên Lập, P.Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh liên lạc với bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền để thông báo việc Hà Thương Hải bị công an bắt, còn bản thân đang lẩn trốn.

Sau đó, Bùi Đình Khánh vào khu vực tập thể quân y gần chân đồi Yên Lập lấy quần áo bộ đội mặc lên người nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng, tránh bị phát hiện. Khánh cũng vứt bỏ 2 điện thoại cá nhân để xóa dấu vết liên lạc.

Cáo trạng xác định thời điểm này, Triệu Nguyễn Hoài Thương đã biết Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm liên quan hành vi mua bán ma túy số lượng lớn và sử dụng súng gây án. Tuy nhiên, Thương vẫn tích cực tìm taxi giúp Khánh bỏ trốn.

Triệu Nguyễn Hoài Thương thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: CAQN

Theo đó, Thương liên tục truy cập các trang web tìm xe, gọi điện đến nhiều hãng taxi khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để thuê tài xế đón Bùi Đình Khánh.

Đến rạng sáng 18.4, một tài xế taxi đồng ý nhận chở khách. Theo hướng dẫn từ Bùi Đình Khánh, Triệu Nguyễn Hoài Thương nhiều lần thay đổi địa điểm đón từ Đông Mai sang Mạo Khê rồi khu vực Đông Triều nhằm tránh bị phát hiện.

Các bị cáo tại phiên xét xử

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Để tài xế tiếp tục di chuyển theo yêu cầu, Thương đã chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cọc. Sau đó, Bùi Đình Khánh sử dụng Telegram liên lạc, gửi tọa độ vị trí để Thương điều taxi tới đón.

Quá trình bỏ trốn, Bùi Đình Khánh còn dùng điện thoại của người khác liên tục gọi cho bạn gái để thống nhất vị trí, thời gian di chuyển. Tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi địa điểm, Khánh cuối cùng không lên xe taxi như kế hoạch ban đầu.

Theo HĐXX, hành vi của Triệu Nguyễn Hoài Thương thể hiện việc giúp sức tích cực cho Bùi Đình Khánh trong thời gian lẩn trốn.

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến kéo dài trong 3 ngày. HĐXX tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị cáo trong đường dây ma túy và hành vi chống trả lực lượng chức năng.

Xét xử Bùi Đình Khánh

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt bạn gái Bùi Đình Khánh

Liên quan vụ án mua bán ma túy ở Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh, về hành vi che giấu tội phạm.

tỉnh Quảng Ninh TAND tỉnh Quảng Ninh Bạn gái Bùi Đình Khánh Bùi Đình Khánh
