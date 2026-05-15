Thời sự

Đề nghị tuyên án tử hình Bùi Đình Khánh

Lã Nghĩa Hiếu
15/05/2026 11:51 GMT+7

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án tử hình đối với Bùi Đình Khánh về các tội giết người, mua bán ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng.

Ngày 14.5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng liên quan Bùi Đình Khánh và đồng phạm.

Bùi Đình Khánh bị đề nghị án tử hình

Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về tội giết người; tử hình về tội, mua bán trái phép chất ma túy; từ 9 - 10 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và từ 4 - 5 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động từ Phú Thọ, Hà Nội đến Quảng Ninh. Bị cáo trực tiếp tham gia vận chuyển, cất giấu heroin, chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch ma túy và chống trả khi bị phát hiện.

Nhiều bị cáo bị đề nghị án tử hình về các tội giết người, mua bán ma túy

Cơ quan tố tụng xác định, tối 17.4.2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Bùi Đình Khánh đã dùng súng AK nổ súng vào lực lượng truy bắt, khiến cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngoài Bùi Đình Khánh, Viện KSND cũng đề nghị mức án tử hình đối với Hà Thương Hải về tổng hợp các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với nhóm đồng phạm khác, Viện KSND đề nghị tuyên Hà Quang Sơn tù chung thân; Hoàng Văn Đông tù chung thân; Nguyễn Thị Phương tù chung thân; Dương Tiến Tú tù chung thân; Nguyễn Văn Linh tù chung thân.

Một số bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến hơn 22 năm tù về các tội che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đó, Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh, bị đề nghị mức án từ 15 - 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị tịch thu, tiêu hủy toàn bộ mẫu vật ma túy còn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng cùng số đạn liên quan vụ án cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan công tố đề nghị tịch thu sung công quỹ nhiều điện thoại di động, một phần giá trị ô tô sử dụng phục vụ hành vi phạm tội cùng nhiều tài sản liên quan khác.

